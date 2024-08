Osteoporosis: síntomas, diagnóstico y tratamiento

NATURA VITAL, CUENTA CON EXCELENTES ALTERNATIVAS COMO SUPER CALCIO Y VITAL MAX

Osteoporosis significa, literalmente, ‘hueso po­roso’. Es una enfermedad muy frecuente que afecta al hueso, y se caracteriza por una disminución de la masa ósea (de la cantidad de hueso por unidad de volumen), y una alteración de la arquitectura de los huesos. Esto se traduce en una mayor fragilidad y adelgazamiento de los mismos (conocido como osteopenia), y en un au­mento del riesgo de frac­turas.

El Dr. Jorge Luis López Zu­maeta (Bioquímico Naturis­ta – Especialista en Medicina Natural Científica) responde a muchas interrogantes so­bre esta severa enfermedad y recomienda el tratamiento adecuado.

– ¿Por qué se denomina a la osteoporosis la “enfer­medad silenciosa”?

La osteoporosis es conocida como la “enfermedad silen­ciosa” porque no produce síntomas hasta que aparece la primera fractura. Para en­tonces, la enfermedad pue­de estar ya muy avanzada.

– ¿Qué es la Densidad Mineral Ósea?

Es la cantidad de materia ósea del esqueleto. La densidad mineral Ósea se incrementa con rapidez durante la adolescencia, más lentamente hasta apro­ximadamente los 20 años y comienza a declinar a una edad media.

– ¿Algunos medicamentos aumentan el riesgo de padecer osteoporosis?

Algunos fármacos que con­tienen corticoides o deriva­dos de la cortisona y que se utilizan para el tratamiento de enfermedades respirato­rias, reumáticas o de la piel si contribuyen al debilitamien­to de los huesos.

– ¿El consumo de calcio evita que tengamos osteoporosis?

El calcio es el mineral que confiere la rigidez y dureza a los huesos. De hecho, se estima que el calcio, ya sea en forma de fosfato o de carbonato, supone hasta el 45% de la composición de los huesos, por lo que su ca­rencia hace que tengamos unos huesos más débiles y, por tanto, presentemos un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. Pero no se trata únicamente de cal­cio. También necesitamos vitamina D, indispensable para que el organismo sea capaz de absorber el calcio y regular su paso a los huesos.

¿CONSUMIR LA LECHE DE VACA ES BUENA PARA LA OSTEOPOROSIS?

En un artículo anterior co­menté en qué consistía la osteoporosis y cuáles eran sus causas, y quisiera dejar en evidencia el equívoco en el que los fortísimos intere­ses comerciales han hecho caer a la mayor parte de la población, que toma leche desde la infancia hasta su muerte (si la intolerancia a las proteínas de la leche no los toma por sorpresa antes) como si su salud dependiera de ello. Pero nada más lejos de ello, ya que no solo no es s a n a , s i n o que además no hay alimento que genere tantas intoleran­cias en el ser humano (no solo debido a la lactosa, por cierto). Si los lácteos fueran tan importantes ¿por qué en las zonas del mundo donde más lácteos se consumen (Estados Unidos, Australia y Europa), es donde más casos de osteoporosis se diagnostican.

Es cierto que es necesario ingerir alimentos con calcio para poder aumentar la resistencia de los huesos y evitar o reducir al máximo la osteoporosis. Piensa en cambiar la leche, por leches vegetales, frutas, verduras, frutos secos.

Natura Vital, cuenta con excelentes productos para el tratamiento de la Osteo­porosis

SUPER CALCIO. – Utilizado en la prevención y trata­miento de artrosis, artritis y osteoporosis por su alto contenido de calcio y colá­geno orgánico, ayuda a for­talecer los huesos y reduce el proceso de descalcificación, formando huesos sanos y fuertes, alivia los dolores articulares y de los nervios.

VITAL MAX. – Revitalizante altamente energético, ayuda a fortalecer y reconstruir el estado de cansancio físico y mental, utilizado en el tratamiento de la anemia, dolor de cabeza y mareo, es un gran aliado en los trata­mientos de artritis, artrosis y osteoporosis, proporciona a las personas mayor energía física y mental, disminuye el cansancio visual y la fatiga, rejuvenece los tejidos mus­culares y refuerza la memo­ria, ideal como suplemento vitamínico.

ALIMENTOS QUE APORTAN CALCIO

-Pescados azules. Sobre todo, los de pequeño ta­maño, que se comen con espinas (boquerón, anchoa, sardina). Además de calcio, te proporcionan vitamina D, que favorece su absorción.

-Legumbres. Especialmente los garbanzos y la soja. Tó­malas 3 veces por semana.

-Frutos secos. Principalmen­te, las almendras, seguidas de las avellanas. Toma un puñadito (25 g) cada día, como tentempié o añadiendo a las ensaladas, los cereales del desayuno

– S e m i l l a s de sésamo. Para asimilar mejor el calcio, consumirlas ligera­mente tostadas y trituradas. Puedes añadirlas a cualquier plato, como ensaladas o cremas vegetales.

-Verduras de hoja verde. Las que más calcio contienen son acelgas, espinacas y berros.

-Algas. Son muy ricas en este mineral, entre otros nutrientes.

CARBONATO CÁLCICO/ COLECALCIFEROL

Es un suplemento de calcio y vitamina D. Se utiliza como suplemento en el tratamien­to de la osteoporosis en pacientes con deficiencia de calcio y vitamina D.

EFECTOS ADVERSOS: es­treñimiento, gases, náuseas, dolor abdominal, diarrea, pérdida de apetito, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad, somnolencia, sed, deshidratación, aumento de la frecuencia de orinar (que también puede tener lugar por la noche), íleo paralítico (obstrucción del intestino debido a que detiene su movimiento), latido de corazón irregular, hi­percalcemia (elevadas cantidades de calcio en sangre), hipercalciuria (elevadas cantidades de calcio en orina).

