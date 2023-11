Osiptel anuncia multas por más de S/ 772.000 para Claro y Entel

Debido al incumplimiento en la entrega de documentos y a la baja calidad en el servicio prestado

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ratificó múltiples sanciones contra las compañías América Móvil (Claro) y Entel, ascendiendo a un total de 772,000 soles. Estas multas fueron impuestas a Claro por brindar un servicio deficiente y a Entel por no proporcionar documentos requeridos.

Según lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 00301-2023-CD/OSIPTEL, publicada recientemente en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Entel recibió una penalización de 113.2 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 520,720 soles, impuesta en 2022.

Osiptel constató que 51 millones 936,323 registros de equipos presentaron errores en su estructura. Además, se encontró que no se entregó un archivo del Registro de Abonados de Actualizaciones Diarias, y 44 archivos del mismo registro no fueron entregados dentro del plazo establecido. Asimismo, 5 millones 126,931 registros no fueron actualizados durante el período comprendido entre el 3 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

“Si bien Entel afirma haber destinado recursos para la subsanación de los registros, así como para la actualización del Registro de Abonados, lo cierto es que no se ha acreditado la implementación de dichas medidas”, señala Osiptel.

El ente regulador también señaló que Entel tuvo tiempo suficiente para implementar las medidas necesarias para asegurar que la información del Registro de Abonados fuera enviada no solo según los plazos establecidos, sino también libre de inconsistencias.

En el caso de Claro, inicialmente se le multó por no cumplir con los estándares mínimos de velocidad en el servicio de internet móvil en tecnologías 3G y 4G en áreas pobladas como Chota, Abancay, Cajamarca y Pucallpa.

Inicialmente, se impusieron sanciones de 12.1 UIT, 102.3 UIT, 30.5 UIT y 12.2 UIT en 2022. Sin embargo, Osiptel reconsideró parcialmente el recurso de apelación presentado por la compañía, según lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 00302-2023-CD/OSIPTEL, publicada hoy en El Peruano.

De este modo, se dio por finalizado el proceso administrativo sancionador por la falta de servicio de acceso a Internet móvil en la tecnología 4G en el centro poblado urbano de Abancay, revocando la multa de 102.3 UIT.

Las demás sanciones impuestas a la empresa, totalizando 54.8 UIT o 252,080 soles, fueron confirmadas por el ente regulador.

Tanto Claro como Entel han agotado las vías administrativas, por lo que no procederá ningún recurso adicional en esa instancia.

Bloqueo de celulares con IMEI clonado

Con el propósito de combatir el robo y la venta ilegal de dispositivos móviles, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que el miércoles 15 de noviembre se llevará a cabo el bloqueo de celulares cuyos códigos IMEI hayan sido identificados como clonados o duplicados.

En esta fase inicial, se bloquearán un total de 498 IMEI (serie de 15 dígitos que identifica al equipo), los cuales han sido detectados por el ente regulador como clonados o duplicados. Estos IMEI están vinculados a aproximadamente 6319 líneas móviles en servicio.

“Un IMEI es considerado como clonado cuando está presente en varios equipos vinculados con diferentes servicios móviles a la vez. En estos casos, nos encontramos ante una alteración del IMEI original del celular, por lo general robado, acción que está penada por la ley”, señaló la directora de Protección y Atención del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini Anton.

Dentro de los bloqueos planificados, se ha identificado un caso en el que un código IMEI está asociado a 1,837 líneas móviles, y otro IMEI a 1,231 líneas móviles.