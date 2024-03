Oliver Sonne: Debut soñado y valor en alza

Oliver Sonne obtiene un nuevo valor en el mercado

Oliver Sonne se ha convertido en una de las figuras más queridas de la Selección Peruana. Su debut con la bicolor en el amistoso ante Nicaragua, donde jugó los últimos 20 minutos, fue un éxito rotundo. El cariño de la hinchada en Matute fue evidente, y Sonne lo retribuyó con un buen rendimiento en el campo.

Sonne, nacido en Dinamarca pero nacionalizado peruano, ingresó al campo al minuto 70 y se mostró seguro en la defensa, aportando también en ataque. Su entrega y sacrificio le valieron el reconocimiento del público, que coreó su nombre en varias ocasiones.

El buen momento de Sonne no solo se refleja en el cariño de la hinchada, sino también en su valor en el mercado de pases. Desde que fue convocado por primera vez por Perú en octubre de 2023, su precio ha aumentado considerablemente. Según Transfermarkt, portal especializado en traspasos, su valor actual es de 1.2 millones de euros, 400 mil euros más que hace cinco meses.

Sonne se perfila como una pieza importante en el futuro de la Selección Peruana. Su juventud, talento y compromiso lo convierten en un jugador a seguir de cerca. El próximo martes 26 de marzo tendrá la oportunidad de demostrar su valía nuevamente en el amistoso ante República Dominicana.

Jorge Fossati sobre la presentación de Oliver Sonne: “No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pida por un jugador. Si lo ignoré, es por el jugador. Que te caiga más simpático o antipático un jugador, quizás deberíamos controlarnos un poquito con eso para respetar a todos. Lo que saco es que no vino, vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”.

El debut de Sonne ha sido un soplo de aire fresco para la Selección Peruana. Su juventud y talento ilusionan a la hinchada, que ve en él a un futuro líder del equipo. Su valor en el mercado de pases también refleja su crecimiento como jugador.

