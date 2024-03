Olga Zumarán: De psicóloga a organizadora del Miss Perú Mundo

Buscando abrir un nuevo capítulo en los concursos de belleza, Zumarán mencionó que prefiere mantenerse soltera y centrarse en Beauty Queen

A lo largo de su carrera, Olga Zumarán ha ocupado diversos roles, desde psicóloga hasta reina de belleza y actriz. Ahora, agrega a su lista el puesto de directora de Beauty Queens, una organización encargada de gestionar las franquicias de Miss World, Miss Earth, Señora Perú y Mister Perú. Considera este cargo como una fusión de sus experiencias pasadas y su formación profesional.

Pocos conocen que Zumarán es licenciada en psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Su formación académica no solo ha sido útil en su carrera profesional, sino que también la ha preparado para su nuevo rol. “Me ayudará en este trabajo, especialmente para ofrecer charlas a las candidatas“, mencionó a Infobae Perú. En sus comienzos, Zumarán ejerció como psicóloga educativa en instituciones como el nido “Niño Jesús de Praga” – destinado a hijos de oficiales de la Marina de Guerra del Perú – y el colegio Regina Pacis, antes de embarcarse en la consultoría privada.

Tras su participación en el Miss Mundo 1981 en Londres, Zumarán retomó sus estudios universitarios mientras se adentraba más en el mundo de los concursos de belleza, una pasión que terminaría por definir gran parte de su vida.

Zumarán también incursionó en la actuación, campo en el que había adquirido habilidades durante su tiempo en México, donde estudió actuación, canto y danza. Su talento la llevó a participar en reconocidas producciones peruanas como “Mil Oficios“, “Así es la Vida” y “Al fondo hay sitio“.

“He sido muy dedicada, una señorita bien aplicada. He hecho las cosas con mucho cariño. Soy disciplinada y hago lo que me gusta“, comenta. Además, reconoce el papel crucial que ha desempeñado la suerte en su carrera, destacando cómo su participación en “Mil Oficios” (2001) y la campaña publicitaria “Ponte linda bombón” para MiFarma (2012) marcaron momentos decisivos en su trayectoria profesional.

“Trabajar en ‘Mil Oficios’ como Eva Olazo, ese personaje del pelo rojo, la mujer sexy, me abrió mucho (las puertas) Fue algo así como si hubiera ganado un Miss Universo, un Miss Mundo. Una cosa de locos. Y después, otra cosa fuerte fue la propaganda de ‘la bombón’, de la pastillita… O sea, he tenido bastante suerte, y creo que también mi dedicación, mi esfuerzo han sido claves”, confesó a Infobae Perú.

