¿Christian Thorsen vuelve con el elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio?

Se filtra imagen de Thorsen con sus antiguos compañeros de reparto de ‘Al Fondo Hay Sitio’, aunque parece ser una coincidencia

Una fotografía de Christian Thorsen ha generado gran atención en las redes sociales, ya que aparece acompañado de varios actores y miembros del equipo de producción de ‘Al Fondo Hay Sitio‘, una conocida serie de televisión de América TV.

Como se recuerda, el actor peruano desempeñó el papel de Raúl del Prado durante siete temporadas en la serie, culminando su participación al despedirse de manera definitiva de ‘Charito‘ (Mónica Sánchez) para luego partir junto a su pareja ‘Betty Franco‘.

En este contexto, el tiktoker Ric La Torre compartió una imagen en la que se ve a Christian Thorsen con un grupo de papeles entre las piernas, presumiblemente un guion. Acompañan a Thorsen en la foto Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez y Carlos Solano, junto a algunos miembros del equipo de producción de ‘Al Fondo Hay Sitio‘.

Posteriormente, se informó en el programa ‘Todo se Filtra‘ de Kurt Villavicencio que la gerencia de América TV habría expresado su molestia con la producción de ‘Al Fondo Hay Sitio‘, debido a un litigio legal que el actor sostiene con el canal.

Sin embargo, unas horas después, Ric La Torre aclaró que la coincidencia del actor con sus excompañeros de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se debió a que estaba grabando en las instalaciones de Pachacamac para la nueva película inspirada en Nubeluz, titulada ‘Sube a mi nube‘, en la cual tiene uno de los papeles principales.

“‘El platanazo’ no vuelve a AFHS. Lo que habría pasado, según me chismean, es que esta película no autorizada de Nubeluz viene siendo grabada en los mismos estudios y Christian Thorsen, que estaría en la cinta, habría coincidido allí con la gente de AFHS”, dice en la publicación.

En esa línea, Andrés Wiese, quien es protagonista de la mencionada película nacional, también grabó un video en las instalaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio‘. El reconocido actor, recordado por su papel como Nicolás de las Casas, filmó el interior de la casa de la familia Gonzales y un poco del barrio de Las Lomas. Explicó que llegó allí porque también están grabando algunas escenas de la película de Sergio Barrio en las cercanías.

