Olenka Mejía “Tengo pruebas y se va ir de cara”

Olenka Mejía amenaza a Jefferson Farfán con demostrar que la embarazó

Luego de que el futbolista Jefferson Farfán fuera captado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ ingresando a una sede fiscal para interponer una denuncia en contra de Olenka Mejía, la ex cuñada de Yahaira Plascencia acudió al set de televisión de ‘Amor y fuego’, donde aseguró que estuvo embarazada de la ‘Foquita’, bebé que lamentablemente abortó de manera espontánea.

Mejía respondió a Rodrigo y Gigi e indicó que tiene las pruebas necesarias para presentar ante un juzgado. Tras ser consultada por la demanda del pelotero, Olenka sostuvo que no está enterada del proceso legal que el futbolista abrió en su contra, pero que, de ser así, ella presentaría las pruebas necesarias.

Además, resaltó que Farfán está “muy aburrido con el fútbol” para poner demandas a varias figuras de la farándula.

“Tengo muchísimas pruebas que avalan lo que he dicho: chats, audios. Todo eso lo va a ver mi abogado por el ámbito legal. Yo creo que debe estar tan aburrido, ya que no juega fútbol. Si él cree o creyó que en su momento que yo no tenía pruebas o de repente todas las llamadas que él me ha hecho no han sido grabadas, pues sí las grabé (…) Si cree que estoy hablando por hablar, se va a ir de cara”, sostuvo.

Por su lado Jefferson Farfán guarda absoluto silencio mientras su abogada asegura que las declaraciones de Olenka son falsas y que enfrenta un delito de difamación que se castiga con pena de cárcel no mayor a 3 años.