Oblitas quiso reunirse con Fossati para hablar de la selección

El entrenador de Universitario mencionó la opción de dirigir a la selección nacional peruana debido a los resultados desfavorables al comienzo de las Eliminatorias del 2026

Aunque Juan Reynoso aún conserva su puesto como entrenador de la selección peruana, ya se han mencionado posibles reemplazos. Jorge Fossati, quien recientemente llevó a Universitario a la victoria en la Liga 1, ha sido uno de los nombres ligados a la selección en los últimos días.

A pesar de que tanto el técnico como la federación afirmaron que no había cambios y que el ‘Cabezón’ seguiría en su cargo, el viernes 1 de diciembre, durante una conversación en la radio uruguaya ‘Sport 890’, el DT de la ‘U’ hizo una revelación sorpresiva.

“No sé, ayer (viernes) determinaron y hablaron con las autoridades de mi club, que no están muy de acuerdo, y aparentemente el director de fútbol vendría acá (Uruguay) a hablar conmigo. No me contactó. A mí me honra que una selección de un país, donde yo estoy trabajando, por supuesto que me honra, necesitaríamos ponernos a estudiarlo porque no tengo ninguna posición tomada más allá del orgullo”, indicó.

Además, el entrenador de 71 años habló sobre la opción de tomar las riendas del equipo nacional peruano. “Universitario hoy es mi prioridad y realidad, lo otro (la selección) no es mi realidad, es lo que me dijeron que pasa. Así nos reuniéramos hoy, no sé cuál es el proyecto que me plantearán, deportivo, económico, todo eso”.

“Lo tendría que analizar y ni que hablar lo aceptaría solamente si con mis compañeros de trabajo estamos convencidos de que alcanzaríamos el éxito”, acotó.

Oblitas se refirió a Fossati

Las palabras del entrenador de Universitario generaron sorpresa, ya que el día jueves 30 de noviembre, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, al salir de la Videna, descartó varios nombres, incluido el del entrenador uruguayo, debido a la situación pendiente del contrato de Juan Reynoso.

El conocido ‘Ciego’ pidió tranquilidad a los seguidores, ya que hay tiempo para elegir al nuevo entrenador considerando que los próximos juegos serán en marzo del 2024 durante la fecha FIFA de partidos amistosos.

La postura de Universitario sobre la posible salida de Fossati



El jueves 29 de noviembre, el administrador Jean Ferrari concedió una entrevista a GOLPERU y respondió a una pregunta sobre la continuidad del entrenador en el club de cara al centenario. El directivo aseguró que no ha habido comunicación por parte de la FPF en ese sentido.

“La gente tiene inclinación por tal entrenador o tal estilo, es normal cuando las cosas no funcionan, se comiencen a dar estas encuestas o sondeos, en nuestro caso, evidentemente nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con Federación o alguna opinión de la Federación requiriendo nuestro punto de vista con referencia a la continuidad de Jorge (Fossati)”, indicó.

Mal momento en la selección peruana



Este año ha sido desfavorable para la selección nacional. Las cifras lo confirman. El equipo dirigido por Juan Reynoso jugó 6 partidos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y no logró ganar ninguno. Por el contrario, empató dos veces y sufrió cuatro derrotas consecutivas.

Perú solo sumó 2 puntos de los 18 posibles y se posicionó en el último lugar de la tabla, a una victoria de alcanzar el puesto de repechaje. Ahora, tendrá que esperar hasta septiembre para intentar cambiar su situación en esta competición. Su próximo desafío será contra Colombia en casa, aunque aún falta confirmar la fecha oficial.