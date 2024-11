Oasis: la guitarra de Noel Gallagher se subasta por más de 286,000 dólares

La guitarra Gibson, usada en la época dorada de Oasis, se subastó por una importante suma de dinero

Una guitarra Gibson Les Paul Florentine de Noel Gallagher, utilizada por el músico durante la época dorada de Oasis, se vendió en una subasta el sábado por 226,800 libras (más de 286,000 dólares). Este instrumento fue descrito por Gallagher en 1997 como «la mejor del mundo», y fue clave en las grabaciones del tercer álbum de Oasis, Be Here Now.

La guitarra, que fue fabricada a medida por Gibson en 1997, estuvo presente en algunas de las actuaciones más emblemáticas de Oasis, incluyendo apariciones en The David Letterman Show y Saturday Night Live. En su entrevista con la revista Spin de ese año, Gallagher destacó la importancia del instrumento, afirmando que no era simplemente una de las mejores guitarras, sino «la mejor del mundo».

Este evento se produce justo cuando los hermanos Gallagher, Liam y Noel, han sorprendido al mundo con el anuncio de su esperado reencuentro. Oasis, formada en 1991 en Mánchester, se disolvió en 2009 tras años de disputas entre los dos hermanos. Ahora, tras 15 años de separación, la banda ha confirmado su regreso para una gira mundial que comenzará en el verano de 2025.