Oasis provoca colapso en sitios webs para gira de reencuentro

Se espera que el regreso de Oasis impulse la economía local, con hoteleros y bares anticipando una gran demanda durante el verano de 2025

Millones de fanáticos de Oasis intentaron el sábado conseguir boletos para la gira de la banda en el verano de 2025, enfrentando grandes dificultades debido a la saturación de los sitios de venta. A las 9:00 a.m. en Reino Unido y una hora antes en Irlanda, los boletos para los 17 conciertos comenzaron a venderse en plataformas como Ticketmaster y Gigs and Tours, pero muchos usuarios se quedaron en largas filas virtuales o no pudieron acceder a los portales.

El regreso de Oasis, anunciado el martes después de 15 años de distanciamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, generó una gran expectativa entre sus seguidores, con muchos quedando atrapados en sitios colapsados como Gigs in Scotland y Ticketmaster Ireland. Pese a los esfuerzos de los fanáticos por conseguir entradas, varios reportaron problemas técnicos y frustraciones al intentar comprarlas.

Un portavoz de Ticketmaster informó que “millones de fans” estaban intentando acceder al sitio y que, aunque había una fila virtual, el sistema seguía en marcha. Sin embargo, las quejas en redes sociales crecieron, con seguidores pidiendo volver a las tradicionales filas físicas en tiendas de discos.

La preventa del viernes, a la que solo algunos afortunados pudieron acceder, también generó polémica cuando estos comenzaron a revender entradas a precios exorbitantes. Sin embargo, Oasis advirtió que solo se permitiría la reventa a través de plataformas oficiales como Ticketmaster y Twickets, con entradas vendidas fuera de estos términos canceladas.

La emoción por la gira “Oasis Live ’25” no solo se debe al regreso de la banda después de su ruptura en 2009, sino también a la incertidumbre sobre la estabilidad de la reconciliación de los hermanos Gallagher. La gira incluye ciudades como Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín, y debido a la alta demanda, se añadieron tres fechas más a las 14 inicialmente previstas.