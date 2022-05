No presentes nada todavía

Apenas el investigado Za­mir Villaverde acusó, aún sin pruebas, al presidente Pedro Castillo de haber cometido fraude electoral, el congre­sista de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que presentaría una nueva moción de vacancia presidencial.

Sin embargo, su colega Wilmar Elera (Somos Perú) le pide abstenerse de presentar el documento hasta que se corroboren las declaraciones del empresario.

En declaraciones a Exitosa, Elera dijo que, hasta el momen­to, la Comisión de Fiscalización solo cuenta con los “dichos” tanto de Villaverde como de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López.

“Creo que primero se debe corroborar antes de presentar algo que no tiene fundamento. Ahorita lo que tenemos son dichos de Karelim López y dichos de Zamir Villaverde, mientras no tengamos corro­boración de estos hechos no se amerita la presentación de una nueva moción de vacancia”, manifestó.