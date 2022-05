Condicionan ingreso de la prensa al Congreso

María del Carmen Alva, pre­sidenta del Congreso, aseguró que la Junta de Portavoces evaluará el reclamo por parte de los gremios de periodistas para que se permita el ingreso de la prensa a las instalaciones del Poder Legislativo.

“Yo ya les he dicho, he anunciado el 3 de mayo que se está acondicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ver ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema”, señaló a la prensa antes de ingresar al Parlamento.

Asimismo, la titular del Con­greso se refirió a su anuncio de que se habilitaría una Sala de Cronistas Parlamentarios que, luego de dos años cerrada, requería “algunas mejoras”.

“Vamos a hacer un acuerdo de la Junta de Portavoces y se verá el tema”, agregó escueta­mente la parlamentaria, para luego reclamar a la prensa. “Por si acaso, recién estoy llegando, así que no infor­men mal”, aseveró antes de retirarse sin más responder preguntas.