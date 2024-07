No paran bola a CIDH sobre lesa humanidad

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, fue consultado respecto a lo que el Ejecutivo hará en torno al pronunciamiento de la Corte IDH, que solicitó que el Estado peruano anule todo proyecto de ley que prescribe crímenes de lesa humanidad.

“Vamos a tener un diálogo tanto con el Congreso como el Poder Judicial. Yo creo también que es importante el diálogo para tomar una decisión como Estado“, expresó el ministro de Desarrollo e Inclusión Social ante los medios locales.

No obstante, recalcó que la normativa aún no llega al Poder Ejecutivo, por lo que están a la espera de su envío y así poder levantar “la observación o la no observación” como toda norma que tiene este procedimiento.

Leer también [“Parlamento rechaza intromisión extranjera”]

Pero sí precisó que son respetuosos de las decisiones que toma el Parlamento, quienes, consideró, “habrán evaluado, por lo cual están proponiendo esta norma”.