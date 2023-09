Nicolás Petro irá a juicio al dejar de colaborar con la Fiscalía

El hijo del presidente ha tomado un drástico cambio de estrategia en su defensa ante la justicia. Nicolás Petro ha decidido dejar de colaborar con la Fiscalía y, como resultado, enfrentará un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un juzgado de Barranquilla.

En sus palabras, expresó: “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, en un mensaje con un tono dramático y emotivo.

Hasta este momento, el hijo mayor de Gustavo Petro había estado trabajando en un principio de acuerdo con la acusación, lo que implicaba, en la práctica, un reconocimiento de los delitos que se le imputaban. Sin embargo, de manera sorpresiva, ha optado por cambiar de estrategia y enfrentar un juicio con resultados inciertos.

Los problemas legales de Nicolás han sido una preocupación significativa para el presidente, quien, a lo largo de sus 30 años en la política, no había enfrentado previamente problemas de corrupción en su círculo cercano. Esta situación representa un desafío importante para la imagen pública y la gestión política de Gustavo Petro.

Nicolás Petro se enfrenta a acusaciones junto a su entonces esposa, Day Vásquez. La relación entre ellos se volvió pública después de que Nicolás pusiera fin a su matrimonio hace un año y se involucrara sentimentalmente con la mejor amiga de Day, quien posteriormente dio a luz a un hijo. Fue Day Vásquez quien hizo públicos los presuntos delitos al revelar mensajes de WhatsApp en los que ambos discutían cómo utilizar el dinero recibido de empresarios a quienes engañaban asegurándoles que sus contribuciones iban destinadas a la campaña política de su padre.

Tensiones en Colombia

Gustavo Petro, tras ese proceso, se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia en la era moderna. Las revelaciones de Vásquez llevaron a la Fiscalía a iniciar una investigación sobre la antigua pareja, que durante ese período había adquirido una casa y llevado un alto nivel de vida. Este escándalo ha generado un importante revuelo mediático y político en Colombia.

Al conocerse que solo Nicolás Petro enfrentará un juicio, un hecho que se ha hecho público a través de un comunicado de la Fiscalía General, también se sugiere que Day Vásquez continuará colaborando con la acusación. Esta situación no parece ser la más favorable para un imputado, ya que enfrentará las pruebas presentadas por la otra parte involucrada en el proceso.

El cambio de estrategia de Nicolás Petro resulta arriesgado, ya que en su momento había justificado su cooperación con la Fiscalía argumentando que deseaba ser un buen padre, a diferencia del suyo, que no lo había criado. Por ello, su objetivo principal era mantenerse en libertad o, como máximo, cumplir condena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, ahora esta opción parece haberse cerrado para él.