Muni de Bellavista deja limpiecita Av. Venezuela

La Municipalidad de Bellavista, liderada por el alcalde Alex Callán, ejecutó un operativo integral de limpieza y desinfección en la Av. Venezuela, en el tramo comprendido entre el Jr. Los Halcones y el parque temático Héroes del Perú.

Durante la jornada, las cuadrillas municipales realizaron labores de barrido, recojo de residuos sólidos y desinfección de la vía pública, acciones que buscan mejorar el ornato y contribuir a la salud y bienestar de los vecinos.

Este trabajo forma parte de un plan permanente que la comuna desarrolla con el objetivo de mantener los espacios públicos más limpios y ordenados, fortaleciendo así la calidad de vida en el distrito.