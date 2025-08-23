“Chimpunazo a la Chalaca 2025” cierra festejos del aniversario 189 del Callao con la actuación estelar de Gilberto Santa Rosa

El festival por el Aniversario 189 del Callao tendrá como actuación estelar a Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”. El evento fue ideado por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas y organizado desde hace 3 años por el Gobierno Regional.

Line up del festival

Lo mejor de la salsa latinoamericana se dará cita este sábado 23 de agosto en el estadio Miguel Grau del Callao, en el Festival Internacional de la Salsa “Chimpunazo a la Chalaca”.

Gilberto Santa Rosa

Marisol

Yahaira Plasencia

Brunella Torpoco

Son Tentación

N´Samble

Orquesta Zaperoco

El festival oficiará como cierre de los festejos organizados por el Gobierno Regional.

Horarios de show

5:00 p.m. → Apertura de puertas

7:00 p.m. → Inicio con N´Samble

8:00 p.m. → Marisol

8:30 p.m. aprox. → Gilberto Santa Rosa (hasta 10:30 p.m.)

Yahaira Plasencia

11:30 p.m. → Brunella Torpoco

Son Tentación

Cierre: Orquesta Zaperoco

Los shows se extenderán hasta pasadas las 2:00 a.m. del domingo 24 de agosto.

Seguridad

El evento contará con más de 500 efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo y seguridad privada contratada por la productora.