Resultado del clásico determinará el futuro de Fossati en Universitario

De caer ante Alianza Lima y en el estadio Monumental de Ate, el ‘Nono’ podría marcharse del cuadro crema.

En las últimas temporadas, el clásico del fútbol peruano -como muchos del continente- se ha vuelto un examen de permanencia para los técnicos, y Jorge Fossati podría estar expuesto a ello. Como se sabe, el técnico uruguayo viene siendo ampliamente criticado por los que no toleran su rigidez en las alineaciones que presenta, los puntos perdidos y la goleada y eliminación copera.

Todo suma o, mejor dicho, todo resta. Y es que al popular ‘Nono’ se le escapó la punta del Torneo Clausura tras los empates ante Cienciano en el Cusco y Sport Huancayo, en Huancayo. Además, a pesar de que intentó lavarse la cara con el empate en el duelo de vuelta. Sumado a la eliminación de la Copa Libertadores en los octavos de final, a Jorge Fossati le pesa el 0-4 global.

El DT es señalado debido a, por ejemplo, insistir en la titularidad de Williams Riveros teniendo al mundialista Anderson Santamaría o no reemplazar a Diego Churín por el «buen clima» que genera. Se pudo conocer que la continuidad del uruguayo al mando de Universitario está en evaluación por parte de la nueva administración. El clásico sería su última prueba.

De perder ante Alianza Lima de locales, en el estadio Monumental, la directiva de la ‘U’ anticiparía el fin del contrato de Jorge Fossati. El objetivo es intentar enrumbar al equipo al ansiado tricampeonato. Y entre los principales candidatos, ya se rumorea que podría estar el profesor Fabián Bustos. Quien dejó al equipo en abril para fichar por el Olimpia de Paraguay, donde dirigió hasta julio.