Muere con 26 iPhone adheridos al cuerpo

Una joven de 20 años falleció trágicamente mientras viajaba por la carretera BR-277, en Guarapuava, en el estado de Paraná, Brasil. El incidente ocurrió, cuando el vehículo realizó una parada en un restaurante local. Asimismo, durante la investigación se reveló que la mujer portaba 26 Iphones pegados en su cuerpo cuando sufrió problemas para respirar mientras estaba en el bus.

Según reportes de la Policía Militar de Paraná (PM-PR), la joven comenzó a experimentar complicaciones de salud durante el trayecto. Fue entonces que el conductor y los pasajeros avisaron a los servicios de emergencia al notar que la joven mostraba signos evidentes de malestar físico.

La joven brasileña murió a causa de una crisis respiratoria. Durante la intervención médica, los rescatistas notaron un detalle insólito que llamó su atención: la mujer tenía adheridos a su cuerpo múltiples paquetes. Al revisarlos, descubrieron que se trataba de teléfonos celulares, específicamente 26 dispositivos iPhone.