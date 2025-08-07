Trump pierde territorio por aranceles en Latinoamérica

La relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa una crisis diplomática y económica sin precedentes, desencadenada por la imposición de aranceles punitivos por parte de Donald Trump. Esta medida, anunciada el 30 de julio, elevó las tarifas arancelarias estadounidenses a productos brasileños del 10 % al 50 %, con entrada en vigor, luego de que el mandatario retrasara el inicio de esta imposición, inicialmente previsto para el 1 de agosto.

Trump ha vinculado directamente los aranceles al procesamiento judicial de su aliado político, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Sin embargo, aparte de ser una acción en favor de un amigo, esto también constituye una clara violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Además, es un tema político, los aranceles obviamente también iban a afectar a Brasil, pero seguramente no tan elevados como se han impuesto.

Trump no logra distinguir lo que es una relación comercial de las simpatías políticas y, al contrario, se presenta como una figura que no cree en el respeto al sistema político de un país ni en el sistema judicial, creyendo que todo está bien si les va bien a sus amigos políticos. Aunque no se minimizan los «golpes» que el mandatario está infligiendo a la economía brasileña, una potencia regional como Brasil no se va a derrumbar por esto.