Perú se beneficia de acuerdo Brasil-China

Luego de que Brasil sorprendió al mundo al firmar un acuerdo con China para desarrollar estudios conjuntos sobre la viabilidad de un ferrocarril que una el puerto brasileño de Iheus con el megapuerto de Chancay en el Perú, desde el lado peruano quedó la interrogante de si participará en este gran proyecto y cuáles serían los beneficios para el país con esta nueva ruta que unirá a los gigantes de Asia y Sudamérica para importar y exportar sus productos de manera más rápida y económica que el actual pase por el Canal de Panamá.

Desde su perspectiva, el Tren Bioceánico podría impulsar una industria del acero para construir los rieles, vagones. Asimismo, el terreno por donde pasará el ferrocarril se revalorizaría y empujaría al desarrollo de negocios en la zona por donde pase el transporte. El efecto multiplicador en la industria nacional sería extraordinario.