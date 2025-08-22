MTC anuncia reactivación del Corredor Amarillo en 2026

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, dio cuenta sobre cuándo se reactivarán las rutas de este servicio que se suspendió en 2023. Asimismo, detalló los buses que serán implementados.

El Corredor Amarillo, servicio de transporte que une los distritos de Santiago de Surco y San Martín de Porres, volverá a funcionar desde el primer semestre de 2026, según indicaron desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este anuncio fue realizado por el titular del MTC, César Sandoval, durante una conferencia respecto de las mejoras para el transporte urbano.

Que realiza su gestión en trabajo articulado con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, así como los municipios capitalinos. “Lo reactivaremos el primer mes del 2026 con 92 buses GNV”, sostuvo el ministro respecto de los servicios 101 y 107 de la Línea Amarilla para su recorrido por la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Vía Evitamiento.

Lee también:

La concesionaria Perú Bus Internacional S.A. y la ATU anunciaron en abril de 2023 la suspensión de este servicio por problemas económicos. La suspensión se dio por modificaciones en el contrato de concesión realizadas entre 2015 y 2018. Generaron inconvenientes que la ATU heredó tras absorber Protransporte en setiembre de 2020, en plena pandemia.

De momento se desconoce si es que la misma concesionaria seguirá a cargo de la operación de estas rutas que a diario trasladaban a miles de pasajeros por estas importantes vías de la capital. El Corredor Amarillo prestaba servicio en las rutas 101 y 107, conectando diversos puntos estratégicos de Lima desde San Martín de Porres hasta Surco.