Kenji descarta volver a la política

Kenji Fujimori dejó en claro en claro que no volverá a participar en la política, por lo que descartó que participe en las elecciones generales 2026. El hijo menor del expresidente Alberto Fujimori sostuvo que “ya se siente curado del tema”, reiterando que la política le hizo mucho daño a él y a su familia.

“Antes que el ‘chimi chimi’ político se transforme en una bola de nieve, prefiero zanjar diciendo que no voy a apoyar a ningún partido político”, manifestó.

Kenji recordó que toda su vida tuvo que lidiar con una vida que giró en torno a la política que incluso lo llevó a acompañar a su papá 16 años en Barbadillo.

“(…) A veces el destino te pone por delante una sola cosa, a mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo”, destacó.