Moción de vacancia contra Dina Boluarte por parte de la izquierda

Sectores de la izquierda en el Parlamento estarían interesados en promover destitución de mandataria.

Tras concretar la censura al ahora exministro del Interior Juan José Santiváñez, la siguiente moción de vacancia que se presentaría estaría dirigida contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Así lo anunció la legisladora Susel Paredes, quien indicó que ya viene trabajando en el texto para presentarlo en el Congreso de la República.

Me ciona que está preparando el texto de la vacancia porque quien pone a estos malos ministros es la presidenta. Considera que es una señora mentirosa compulsiva, vanidosa y ya es hora de que deje el cargo. Ha presentado tres proyectos de ley de adelanto de elecciones. También ha firmado vacancias y que ahora no hay duda de que Dina Boluarte no está capacitada para gobernar. Fue lo que declaró hacia los medios de comunicación.

Asimismo, Paredes apuntó que una de las principales razones por las que Santiváñez fue depuesto como ministro del Interior es porque el exfuncionario no estaba concentrado en cumplir las labores que requería su cargo. Esto debido a los procesos penales en su contra.

Por tal motivo, remarcó que quien asuma la titularidad del Ministerio del Interior (Mininter) debería ser un profesional capacitado y sin procesos penales en curso.

Durante su intervención en el pleno, la congresista Susel Paredes también criticó al exministro Juan José Santiváñez por haber asistido el jueves al Congreso y, en lo que debía ser su defensa, haber responsabilizado a otras instituciones del Estado de las deficiencias de su gestión para restablecer la seguridad ciudadana.