Ministro Ángel Manero se defiende en el Congreso: “Mi abuelo decía que solo los flojos pasan hambre”

El ministro del Midagri fue citado a la Comisión Agraria del Congreso debido a su declaración de que “en el Perú no se pasa hambre”, pero respondió con otra frase controvertida.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, compareció ante la Comisión Agraria del Congreso para responder por su afirmación de que “en el Perú no se pasa hambre”. Esta declaración fue realizada tras un informe de la FAO que indicó que el 51.7% de los peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada a grave.

Durante su intervención, Manero no ofreció una disculpa clara, sino que defendió su comentario haciendo referencia a una frase de su abuelo: “Solo los flojos pasan hambre”. Según él, estas palabras reflejan su origen rural y su experiencia personal de trabajo duro desde la infancia. “Sin duda, si la decimos a nivel nacional es terrible, pero a nosotros internamente nos funcionaba para salir adelante”, explicó.

Manero afirmó que este tipo de frases se convierten en “gritos de guerra” que motivan a las personas a superar la pobreza. “Yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa frase, pero no es la intención”, añadió.

Reafirmación y críticas

En agosto, Manero reiteró sus comentarios y aseguró que alguien sacó sus palabras de contexto. Expresó su desacuerdo con la idea de que en un país reconocido por su gastronomía se hable de hambre. “El Perú es la capital de la gastronomía mundial. Decir que 17 millones de peruanos pasan hambre me parece hasta insultante”, comentó.

Tras la controversia, Manero tomó una licencia sin goce de haber por motivos personales. Un día antes de que se oficializara esta licencia, minimizó el informe de la FAO al declarar: “Yo por ejemplo no ceno. Y yo estaría catalogado por la FAO como inseguridad alimentaria grave, porque no ceno ningún día”, en un intento por relativizar la situación reportada por la organización.