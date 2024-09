Paolo Guerrero elogia a Pizarro: ‘Dejó en alto el nombre del Perú en Europa’

Paolo Guerrero es la nueva incorporación de Alianza Lima hasta la temporada 2025 y recordó su tiempo en el Bayern Munich.

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, habló en el podcast ‘Enfocados’ junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, abordando varios temas, incluido su relación con Claudio Pizarro. Guerrero expresó admiración por Pizarro, a quien considera superior como futbolista. “Claudio Pizarro, porque hacía goles y dejó el nombre del Perú en alto en Europa”, afirmó Guerrero. Añadió que “siempre he tenido admiración hacia él”.

Inicios en Alemania

Guerrero recordó su llegada a Alemania en 2002, donde comenzó a jugar para el Bayern Munich, club donde Pizarro ya destacaba. Compartió lo difícil que fueron sus primeros meses en Munich, lejos de su familia. “Fue muy difícil porque los primeros dos meses llamaba todos los días a mis papás. Mi empresario de la época tenía que pagar no sé cuánto la cuenta del teléfono del hotel. Yo viví tres meses en un hotel y luego me pasaron donde se quedaban atletas de alto rendimiento”, comentó Guerrero, ahora con 40 años.

El Apoyo de Pizarro y su familia

Guerrero agradeció el apoyo recibido por Pizarro y su familia durante su estancia en Alemania. “Fue un sacrificio absoluto, duro. Habían días que me sentía muy solo. Gracias a Dios tenía a Claudio y a su familia que en esa época me trataron súper bien, pero por ratos ya no quería incomodar”, concluyó Guerrero.

Contrato con Alianza Lima

Paolo Guerrero firmó un contrato con Alianza Lima por año y medio, que lo vincula con el club hasta finales de la temporada 2025 de la Liga 1, cumpliendo así su sueño de jugar para el club de sus amores.