Melissa Klug revela que intentó conciliar con Jefferson Farfán

Melissa Klug ha vuelto a referirse a Jefferson Farfán, revelando sus esfuerzos por conciliar con el padre de sus hijos tras perder una demanda en primera instancia. La empresaria deberá pagar una considerable suma de dinero como “pago por penalidad” al futbolista.

En sus declaraciones para ‘América espectáculos’ el 14 de junio, Melissa expresó su frustración por la situación legal y la falta de acuerdo con Farfán. Comentó que lleva nueve años intentando mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, pero considera que Farfán tiene problemas personales con ella. “Trato de llevar la fiesta en paz por mis hijos, pero si él me va a demandar, me tengo que defender… No sé qué tiene en su cabeza y en su corazón… Yo creo que él tiene problemas conmigo”, dijo Klug.

Por otro lado, acerca del ofrecimiento de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, tío de Jefferson y amigo de Melissa, de organizar un encuentro entre ambas figuras para que puedan hacer la pases y terminar con este terno conflicto legal, la influencer indicó que sí aceptaría.

¿Por qué Melissa Klug perdió demanda contra Jefferson Farfán?

El conflicto legal entre Melissa Klug y Farfán se remonta a su separación en 2016, cuando firmaron un acuerdo de confidencialidad que prohibía hacer declaraciones públicas sobre el otro. Según Farfán, Klug habría violado este acuerdo en cuatro ocasiones, lo que llevó a la demanda. Los incidentes señalados incluyen comentarios sobre las vacaciones de Farfán con sus hijos y su ahijada Valeria Roggero, así como declaraciones sobre sus relaciones con Ivana Yturbe y Yahaira Plasencia, y críticas por no compartir tiempo con sus hijos.

El programa ‘Amor y fuego’ informó recientemente que Farfán ganó la demanda en primera instancia, resultando en una orden judicial que obliga a Klug a pagarle 300,000 dólares.

Leer también: