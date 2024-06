Melissa Klug responde a Rodrigo González sobre pago a Jefferson Farfán

La chalaca no se quedó callada luego que el conductor de ‘Amor y Fuego’ se burlara sobre su situación, en el que tendría que desembolsar una fuerte cantidad de dinero a su expareja.

Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, se encuentra en medio de un proceso legal contra Jefferson Farfán, en el cual perdió en primera instancia. El veredicto dictaminó que la empresaria debe abonar la suma de 300.000 dólares al padre de sus hijos por concepto de “pago por penalidad”.

La noticia fue anunciada por Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, en su programa ‘Amor y Fuego’ el pasado miércoles 5 de junio. González no dudó en burlarse de la situación y recomendó a Klug “trabajar duro” para pagarle a la ‘Foquita’. “Lo que le espera, Melissa. ¿A quién le vas a pedir ahora?”, dijo entre risas.

En el documento judicial se especifica: “Declarando fundada en parte la demanda interpuesta por Jefferson Farfán. En consecuencia, ordeno que la demandada Melissa Klug cumpla con pagar al demandante la suma de 300.000 dólares americanos”.

Ante estas declaraciones y el tono burlón de González, Melissa Klug no tardó en responder con un contundente mensaje. “No veo su programa, pero qué gracioso”, dijo la empresaria, demostrando que no le importan los comentarios del conductor.

Melissa Klug continuó defendiendo su posición y la labor de su equipo legal: “Tengo un excelente abogado, así hayan sentencias de primera instancia ‘raras’, todo lleva su proceso y, como dice el dicho, el que ríe último…”. Con estas palabras, la empresaria dejó claro que no se siente derrotada y que planea apelar la sentencia.

¿Por qué demandó Jefferson Farfán a Melissa Klug?

En 2016, Jefferson Farfán y Melissa Klug decidieron separarse y firmaron un acuerdo de confidencialidad que prohibía a ambos emitir declaraciones públicas sobre el otro. Sin embargo, Farfán presentó una demanda alegando que Klug incumplió este acuerdo en cuatro ocasiones, lo que llevó a que el tribunal fallara en su contra y dictaminara que debe pagarle 300.000 dólares al exfutbolista.

La primera infracción ocurrió en diciembre de 2017, cuando Klug habló sobre las vacaciones de Farfán con sus hijos y su ahijada, Valeria Roggero. Melissa comentó: “Mis hijos han viajado con su padre, más allá de eso no sé quién más ha ido. Estoy separada de Jefferson, no tengo conocimiento sobre quién elige como ahijada o padrino. Desconocía que era su ahijada o cualquier otro detalle, no sé si es padrino de viaje”.

La segunda infracción fue en enero de 2019, cuando Farfán mantenía una relación con Ivana Yturbe. Klug afirmó que Jefferson se había acercado a la modelo utilizando a su hija Samahara Lobatón como intermediaria.

La tercera infracción ocurrió en junio de 2019, cuando Farfán estaba vinculado sentimentalmente con Yahaira Plasencia y se especulaba que vivían juntos en un departamento. En esa ocasión, Klug criticó a Farfán por no dedicar tiempo a sus hijos.

Ante estas violaciones del acuerdo de confidencialidad, el tribunal dictaminó que Melissa Klug debe pagar una penalidad de 300.000 dólares.

