“MEF nos debe 3,300 millones de soles para cancelar a fonavistas”

LUIS LUZURIAGA, PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC, LOS INSTA A PAGAR PARA ARMAR NUEVOS GRUPOS

Por: Gino Zarate

3,300 millones de soles es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe incluir en el Presupuesto Público del 2025 para el Fonavi como parte de la deuda que mantiene con el mencionado fondo y que ha sido reconocido en todas las instancias por dicho portafolio, y así proceder con la actualización del fondo de 5,500 millones de soles para cubrir el total del dinero que se necesita a fin de devolver sus aportes a los fonavistas, sostuvo Luis Luzuriaga Garibotto, presidente de la comisión Ad Hoc.

En entrevista con El Men, el máximo representante de los fonavistas, adelantó que pedirá una reunión con el ministro de Economía, José Arista, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones (APP), para lograr que después de 3 años, el estado cumpla con pagar la deuda a los fonavistas.

-Se está evaluando si se da el Grupo 21 o bien el Reintegro 3 y ello depende de poder agotar las arcas para que el MEF les pueda inyectar más dinero, ¿usted estima en cuántos grupos podrían agotarse estas arcas para obligar al MEF a darles dinero?

Esto que se está haciendo es reintegración, se está reintegrando el fondo recaudado, lo que ha ido recaudando la comisión. O sea, se ha venido recuperando el dinero y ese dinero se ha actualizado y se está devolviendo como pago a cuenta porque no es todo el dinero. El MEF siempre ha sostenido- y eso ha sido producto de un acuerdo por unanimidad- que se debía de actualizar con la tasa de interés legal efectiva los dineros del Fonavi empezando por los dineros recaudados; esa actualización nos da 5,500 millones de soles más los 1, 300 millones que se devolvieron entre el 2015 y 2019, el fondo es 6, 800 millones, entonces ¿qué cosa pasa?

Nosotros, en las cuentas, hemos tenido en el transcurso desde que nos instalamos hasta diciembre que iniciamos el proceso, teníamos acumulados 2, 200 a 2, 300 millones; entonces si sacamos 1, 300 más 2, 200 y lo restamos de los 6,800 tenemos un saldo por desembolsar del MEF de 3, 300 millones de soles. ¿qué sucede? , este no es un acuerdo de siete personas que somos en la comisión: esas cifras, la actualización, fue propuesta por el MEF cuando se dio la Ley 31173 así mismo lo planteó al Tribunal Constitucional y el TC lo hizo suyo en su demanda de que efectivamente tenía que actualizarse y aplicando la tasa de interés legal y la actualización de lo recaudado era 5,500 millones de soles; el TC en su sentencia lo hizo suyo. Entonces en la sesión del año pasado, sesión 16 del 2023 la comisión acordó por unanimidad que la actualización del fondo recaudado por la comisión Ad Hoc a esa fecha era 5, 500 millones de soles.

-El MEF ratificó los 5, 500 millones

Se ratificó lo que el MEF vino planteando al Congreso, al TC y lo volvió a plantear en la comisión y, por unanimidad, los representantes del MEF y de los fonavistas que ese era el fondo recaudado por la comisión y que tenía que reintegrarse a los fonavistas que habían salido en los grupos de pago. No es una cuestión nuestra, es un acuerdo, un compromiso que el MEF ha asumido, y planteamos el tema porque definitivamente nos iba a faltar plata: si eran 5,500 millones y teníamos 2,200 era evidente que nos iban a faltar 3,300 millones para el 2,024, era más que evidente, y no quiso, en la comisión se opusieron tajantemente y ahora nuevamente a pesar que hemos mandado las cartas insistiendo, reclamando ese tema, en la ley de presupuesto no ha puesto ni un sol, está desacatando su propio compromiso. Los representantes del MEF no son cualquier persona, no es el portero, ni el secretario o secretaria, son directores, de hacienda, de asuntos jurídicos y directores previsionales. O sea manejan y tiene la suficiente capacidad para asumir acuerdos y si los asumen, saber de racionalidad el proceso y ahora no puede pues el MEF “hacerse el loco” y decir: “no hay nada”.

Si ya estamos devolviendo, si ya hemos devuelto 903 millones a 370 mil fonavistas de los 19 grupos, hemos devuelto 164 millones a 64 mil fonavistas nuevos; estamos hablando de 1, 070 millones y solo nos queda 1, 200 millones en los saldos disponibles para seguir devolviendo y para seguir devolviendo necesitamos 3, 300 millones de soles que es lo que debe el MEF.

“NO ESTAMOS PIDIENDO UN CAPRICHO”

–Tomando como referencia las partidas que suelen darse en el presupuesto público para diversos estamentos estatales, estos 3, 300 millones ¿el MEF lo puede desembolsar en una sola cuota o e se hace por partes?

Se puede, ellos lo han planteado esto desde el 2021, lo pusieron en la demanda, el Tribunal lo ratificó el 2023 y nosotros en julio lo ratificamos, no es un tema que ellos digan: ”uy, ahora de dónde sacamos”, ese es un tema que ellos ya conocen con mucha antelación porque ellos mismos lo han planteado y sus directores, sus representantes lo han acordado con la suficiente capacidad y poder para hacerlo, no estamos ante chistosos, no estamos ante payasos, son gente que tiene responsabilidades y capacidad para acordar eso.

-No es que se pueda dar, por decir, en un año 1,000 millones, otro año 800, etc., porque no nos alcanza, ¿si hay caja fiscal para poder asumir eso?

Sí se puede,

-¿Entonces qué es lo que necesitan como comisión, de quien depende esa decisión que se pueda dar esto?

Vamos a acordar, pedir una reunión con el ministro de Economía, con el viceministro de hacienda que no existe porque todavía no hay, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y el Presidente del Congreso para decirles que nosotros no estamos pidiendo un antojo, un capricho o lo que se nos ocurre.

Esto es producto de los mismos criterios y las mismas propuestas que ha hecho el MEF ante el Congreso de la República, ante el TC y en la comisión, hemos considerado que son justas porque la Ley 32928 establece que ese dinero que se entregó del 2015 al 2019 es “pago a cuenta” y como la ley dice que las aportaciones tienen que devolverse actualizadas, esa es la actualización que el MEF ha ratificado, en todas las votaciones no hay la mínima murmuración al respecto, tiene que cumplirse.

-Para desembolsar ese dinero tiene que incluirse en el presupuesto del 2025 y ese presupuesto se da en base a lo que demanda cada ministerio, el MEF tendría que decir: “Necesito esto para cumplir con el Fonavi”

Así es, el MEF hace un conjunto, cada sector va y pide lo suyo, si le parece bien o no, por decir, tenemos esto, saca de acá y dame de acá, el presupuesto ya está fijado en 200 mil millones y según el MEF ya no puede ser más, ahí se comienza a hacer la ruleta, le quitan a uno, le ponen a otro.

“HASTA CUÁNDO EL MEF VA A ESTAR EN ESTE PLAN”

-Si los funcionarios del MEF se reúnen con ustedes en las sesiones ¿por qué no se hace este pedido?

En la comisión ya los hemos emplazado, hemos dicho hasta cuándo vamos a estar en este plan, cada vez que tenemos que hacer algo, las reuniones son cortas, hay que discutir otros problemas y se va incrementando la agenda.

El tema de presupuesto se está dilatando, este jueves lo vamos a poner como prioridad uno para que se tome un acuerdo y se solicite una reunión con el ministro de Economía, el viceministro de Hacienda, el presidente del Congreso y con la presidenta de la Comisión de Presupuesto.

-Si los funcionarios del MEF que forman parte de la comisión Ad Hoc tienen ese compromiso ellos o los que los antecedieron para que se haga este pago hace 3 años, ¿por qué no lo piden ellos directamente a su ministerio?

Así es, así es, exactamente, ellos son responsables de eso, que su ministerio implemente sus acuerdos, no lo han hecho.

¿Cómo lograr que lo hagan, el Congreso puede emplazarlos, presionar, intervenir, hacer algo?

Vamos a empezar a hacer las gestiones en el Congreso para eso.

