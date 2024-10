“Queremos pagar a más Fonavistas para que el MEF nos inyecte dinero”

JORGE MILLA, DE COMISIÓN AD HOC, INSTA A SECRETARÍA TÉCNICA AGOTAR RECURSOS EN CAJA Y PROGRAMAR NUEVA LISTA

Por: Pablo Boggiano B.

Un tercer reintegro antes que programar un Grupo 21 viene siendo la opción más próxima en el cronograma Fonavi, ya que la comisión Ad Hoc busca liquidar recursos para que el MEF pueda inyectar en el presupuesto del 2025 (dinero de la deuda que se tiene con los fonavistas). Según señaló Jorge Milla, miembro de la comisión Ad Hoc, en entrevista con “El Men”, se buscará un nuevo criterio de actualización respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional y los aportes de los años 80 a 88. Según dijo, hay 800 mil fonavistas que están registrados pero que no han logrado acreditar sus periodos y sus aportaciones.

– Optar por un nuevo grupo se complica, ya que han sostenido que la mayoría de “nuevos fonavistas” tienen montos muy bajos a devolver, ¿en qué porcentaje influye esto para programar un “grupo nuevo”?

El proceso de devolución no cuenta en estos momentos con los recursos suficientes para enfrentar una devolución a todo el padrón, tanto como de los que hasta la fecha no han cobrado nada, como a las personas que han sido parte de los 19 grupos anteriores.

Es por eso que se está dando por tramos cada 3 meses, la idea era 2 meses y medio, pero la secretaria técnica, por un tema de logística, entre reintegro 1 y reintegro 2, fueron 4 meses. Ahora estas dos últimas semanas no hemos podido sesionar, en dos oportunidades los representantes del MEF tuvieron que acompañar al ministro al Congreso y la última por el tema de paro de transportistas. Ahora vamos a sesionar después de un mes, el asunto es, como no tenemos los recursos suficientes para cubrir el padrón, hemos solicitado al MEF pagar su deuda.

Lo que nos han comunicado es que es difícil que el MEF pueda generar recursos mientras no se acaben los recursos de la comisión Ad Hoc, es por eso que estamos analizando si el siguiente sería Reintegro 3 o Grupo 21. La pretensión nuestra es que se use la mayor cantidad de recursos para poder dejar la caja en cero y el MEF tenga que asumir porque este es un proceso que ya no puede parar.

-¿Cuánto debería desembolsar el MEF?

Este proceso está basado en normas, ley de referéndum, la ley del Congreso y sentencias del TC que el propio MEF ha estado de acuerdo, y es una sentencia recontra favorable al MEF porque ya no tendría que desembolsar los 42 mil millones sino alrededor de 3 mil millones.

El análisis es ver cómo hacemos, si bien es cierto lo prioritario seria el Grupo 21 (las personas que nunca cobraron nada) pero también está el problema si vamos a llegar al Grupo 21 con 40 mil, 50 mil fonavistas. El desembolso no va ser tan grande, entonces vamos a seguir con recursos y seguir retrasando la devolución del MEF; en cambio, si nos vamos a Reintegro 3, entonces el desembolso sería mucho mayor, vienen las personas de menor edad, personas que han tenido mayor aportación, y mínimamente tendríamos que sobrepasar los 207 mil integrantes de Reintegro 2.

“VAMOS A TENER QUE OPTAR POR REINTEGRO 3 PARA ACABAR FONDOS”

– Cada vez que la parte fonavista de la comisión Ad hoc propone que es prioritario atender a la mayor cantidad de fonavistas, la secretaría técnica dice que no se puede, que no hay logística para atender a tantos, etc. seguimos tropezando con esa piedra.

Aquí el asunto es cómo lo van entender los representantes del MEF, aquí hay 2 cosas que se tienen que analizar, lo que nosotros hemos planteado es algo mixto, que Reintegro 3 y Grupo 21 se junten.

La secretaría técnica ha dicho que es imposible, que su sistema no es tan sofisticado que se podría generar una situación que pueda afectar al sistema. Por tanto, podríamos tener algunos errores. La persona que nunca cobró, sí es prioritaria, pero también hay que sopesar que si vamos a Grupo 21 y vamos a tener 40 mil personas no va ser un gran desembolso de dinero y nos va a retrasar el desembolso de dinero del MEF. Seguirán teniendo pretexto para no inyectar dinero, porque hasta la fecha no ha inyectado un solo sol, ese tipo de análisis lo tendrá que definir la comisión Ad Hoc, el día jueves.

-Terminar con lo avanzado.

Lo que a nosotros nos interesa es que la comisión se quede sin recursos para que el MEF desembolse el dinero.

-Incluyendo los 19 grupos, digamos 20, porque siempre se habla del 1 al 19 pero ya se dieron 20

El Grupo 20 se dio con el nuevo marco legal, es como si fuese un Reintegro, ahí las personas que fueron parte del Grupo 20, tienen que revisar si efectivamente le han dado lo correcto, caso contrario tienen que apelar, plantear una reconsideración del cálculo, presentar más pruebas tanto de periodos como de aportaciones.

Los del Grupo 20 ya no van a ser programados en un reintegro porque a ellos se les dio con el nuevo marco legal, la única forma que puedan recibir un dinero adicional es que puedan plantear una reconsideración al monto que le han dado. Los que son parte de los reintegros son los que fueron parte de los grupos del 1 al 19, a ellos se les consideró sobre la base de los 10.69 soles por mes, ese cálculo es incorrecto por lo tanto, están siendo programados, pero en el Grupo 20, Reintegro 1 y Reintegro 2 si no prueban mayores aportes ya no se les va a desembolsar dinero.

“800 MIL FONAVISTAS DEBEN ACREDITAR SUS APORTACIONES”

–Hablando sobre un padrón de 2 millones de ex aportantes que es más o menos lo que manejan, ¿cuántos recibieron ya un “pago a cuenta” y a cuantos falta amortizar?

Pago a cuenta se le ha dado a un millón 84 mil, y ya en Grupo 20, Reintegro 1 y Reintegro 2 ya deben haber cobrado alrededor de 280 mil, si consideran que la devolución no es correcta tiene que plantear una reconsideración, el padrón para quienes se les ha designado el pago con el acuerdo legal vigente son alrededor de 410 mil, lo que pasa es que todos no han ido a cobrar.

-Suponiendo que optemos por un tercer reintegro, ¿se agotarían los recursos con los que cuenta la comisión o habría que apelar a 3 o 4 reintegros como se dijo antes?

Si la comisión en mayoría opta por un Reintegro 3, el que viene sí definitivamente sería Grupo 21, porque ya hasta ahí con 2 meses más, 2 meses y medio más, ya es un tiempo suficiente para que la secretaría técnica pueda haber acreditado a más fonavistas y también es un tiempo para que el fonavista que no ha acreditado sus periodos, sus aportaciones, vaya a la secretaría técnica y acredite sus aportaciones, hablamos de cerca de 2 millones de fonavistas.

Pero los que han sido parte de los grupos del 1 al 19 son 1 millón 85 mil, ya el Grupo 20, 64 mil, llegamos al millón 110 mil, ahorita que tengamos 70 mil ya acreditados, estamos en un millón 200 mil; entonces hay 800 mil fonavistas que están seguramente registrados pero que no se ha logrado acreditar sus periodos y sus aportaciones, ni la secretaría técnica ha encontrado información ni ellos se han dado el trabajo de poder acercar a la secretaría técnica información de acuerdo a sus aportes, a sus periodos.

-Usted ha dicho que no basta que el fonavista haya cobrado su reintegro y después desaparezca. Hizo un llamado a los “fonavistas nuevos” que acrediten sus aportaciones, busquen boletas, información supletoria que puedan encontrar para no detener el proceso.

No solo plantear la reconsideración sobre las aportaciones, si uno revisa el general de los fonavistas del año 80 al año 88 está cobrando S/.13.09 por mes, prácticamente nada, definitivamente este proceso en ese periodo no es justo, no es correcto y eso no por la comisión Ad Hoc ni por el MEF, es por el TC.

Nosotros estamos trabajando un tema, un proyecto de ley y también verlo a nivel judicial, si lo vemos a nivel del congreso, cuando discutan este tema los congresistas, sobre ese cálculo que se ha hecho del 80 al 88, sol de oro, intis, y resulta que a la fecha ningún fonavista reclamó. El congreso va decir “como voy a resolver algo que ni el propio fonavista está reclamando”, el fonavista está aceptando que es correcto 156.06 soles por todo un año, el fonavista en ese sentido también tiene que tomar conciencia y reclamar, porque si no reclama no vamos a tener fuerza para ir más adelante.

“SECRETARÍA TÉCNICA RETRASA PAGO MAYOR”

-¿Planean alguna medida?

Para nosotros como Asociación , Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas, no estamos de acuerdo en este proceso, hemos dicho desde el primer momento que esa sentencia del TC, es una sentencia que permite al robo, nos pueden criticar, nos pueden denunciar , lo que quieran, pero es lo que en la práctica es, no le puedes dar esa cantidad, nosotros estamos atados por comisión Ad Hoc, tenemos que cumplir un marco legal por eso estamos trabajando, ver la forma que el congreso pueda tomar una nueva iniciativa y generar un nuevo criterio de actualización en todas las monedas que se han hecho en sol de oro, y las aportaciones en intis, en el tema de las aportaciones hechas en la nueva moneda, ahí la tasa de interés legal efectiva no afecta mucho.

-Una pregunta académica, lo que muchos fonavistas también se preguntan, ¿si la comisión tiene x recursos, porque la parte fonavista no procede a repartir?, los fonavistas desconocen que ustedes no tienen acceso directo sobre ese dinero

Uno, el acceso al dinero, dos, ¿en base a qué vamos a repartir? Tiene que ser en base a unos criterios, podemos aprobar los criterios, pero ¿cuál es la parte ejecutiva que va a desarrollar el proceso? es la secretaria técnica. Volvemos a lo mismo, la secretaría técnica es una institución del estado que necesita recursos para operar, sueldos, logística, etc.

Entonces igual vamos a seguir a los 3 meses, no se puede, entonces nosotros hemos planteado: ‘tenemos 1,919 millones” desde el primer momento planteamos que se distribuya entre todos, de manera equitativa, no como cancelatorio, sino como pago a cuenta, en su primer momento recibimos la oposición del MEF, luego entendieron el tema, pero ya recibimos la oposición de la parte técnica, entonces no hay forma.

-En noviembre se debe definir el presupuesto 2025, y debe incluir dinero para los fonavistas

Referente al tema del presupuesto, a nivel de asociación ya hemos planteado al MEF, ya hemos hablado con varios congresistas para que en el transcurso de la discusión que se da tanto en comisión de presupuesto como el pleno, alcen la voz en favor de los fonavistas y exijan al ejecutivo considerar recursos para la devolución.

Como comisión Ad Hoc, nosotros hemos planteado que la secretaría técnica haga un informe económico, enviarlo a los congresistas para que tengan mayor sustento para exigir al MEF presupuesto para el próximo año, esperemos que mañana jueves la secretaria técnica termine ese informe para trasladarlo a los congresistas.

-Mañana jueves habrá sesión, ¿cuándo quedará definido el próximo pago?

Lo primero será discutir si será Reintegro 3 o Grupo 21 y cuando se efectuaría ese pago.

-Se inclinan más por un tercer reintegro

En el sentido de que significaría un mayor número de fonavistas a quienes alcanzaríamos el pago, un mayor desembolso de dinero, lo cual es importante para que la comisión Ad Hoc se vaya quedando sin recursos y sea razón para que el MEF asuma su responsabilidad en pagar su deuda.

Si la Comisión Ad Hoc en mayoría aprueba el Grupo 21 no habría inconveniente, porque se estaría priorizando a los que nunca cobraron, ambas situaciones tienen su pro y su contra.

