“Aumento de pensiones sí puede aplicarse en forma semestral”

PRESIDENTE DE CENAJUPE, OSCAR ALARCÓN, AFIRMA ESTADO DEBE ASUMIR Y LLEGAR A UNA 1 RMV Y MEDIA

Por: Gino Zárate

El presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe), la organización pensionaria más grande del país, Oscar Alarcón Delgado, señaló que dentro de su plataforma de lucha, se encuentran actualmente abocados a la consecución de una pensión mínima de 1025 soles equivalentes a la nueva Remuneración Mínima Vital (RMV) y a que la pensión máxima pueda ascender hasta al equivalente a una Remuneración Mínima Vital y media de 1537 soles.

-¿Cómo evalúa la actual situación de los jubilados en el país?

No queremos hablar con funcionarios, con la burocracia, porque nos han paseado de Palacio a la PCM, de allí al Ministerio de Economía y todos dicen que no es posible, que no hay disponibilidad de presupuesto, que no hay forma de aumentar, que el estado subsidia las pensiones, etc.

Entonces hemos dicho ‘ok, están actuando dentro de las normas administrativas’, pero esto es un tema político y se debe hablar con el máximo representante del compromiso político que es el presidente y resolverlo buscando una fórmula. Por allí, plantear una mesa de trabajo en la que esté el trabajador activo, los pensionistas, los empleadores y el estado, un sitio donde se pueda estudiar el caso y llegar a soluciones.

-Ustedes tienen dentro de su plataforma el lograr que las pensiones sean equivalentes a un Sueldo Mínimo…

Así es, obtener una pensión igual a la Remuneración Mínima Vital es parte de nuestra plataforma de lucha, es el principal punto de la coyuntura actual, el sueldo mínimo se ha elevado a 1025 soles y no nos pueden congelar a nosotros. Y esto abarca a los que están dentro de la ONP.

Hay casos que gente de la 20530 también gana menos de mil soles, no solo los de la 19990. Nadie debiera ganar menos de 1025.

Leer también [Proponen que jubilados puedan retirar S/20.600 de los fondos]

-¿Esto es factible de darse?

Si bien se necesita muchos recursos para nivelar de 500 a 1025 soles y lo sabemos porque es el 100%, lo primero es reconocer el derecho que nos asiste y cuándo nos van a pagar la deuda. Tenemos derecho a exigirlo.

Si se reconoce a través de una mesa de trabajo, con una resolución ministerial, un decreto o algún dispositivo legal, para que esa comisión vea cómo se llega a la equivalencia de la pensión con la RMV, se puede trabajar y hay que tratar que se cumpla progresivamente

Quizás en di­ciembre 100 soles de aumento; en el otro semestre otros 100 soles de acuerdo a la disponibilidad presu­puestal. Incluso, un monto justo sería que la pensión máxima lle­gue a un sueldo mínimo y medio: 1537 soles.

Quizás en diciembre 100 soles de aumento; en el otro semestre otros 100 soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Incluso, un monto justo sería que la pensión máxima llegue a un sueldo mínimo y medio: 1537 soles.

“ESTAMOS LUCHANDO

AÚN POR JUSTICIA”

-Sería una salida práctica ya que, si no pueden asumirlo duplicando en una sola, se puede programar…

Claro, si es razonable, además es una propuesta constructiva, no vamos a radicalizar la lucha, podemos hacerlo, pero queremos conversar, no confrontar y acabar haciendo causa común con la oposición, ese no es nuestro criterio.

-¿Qué gestión vienen haciendo para lograrlo?

Deseamos una reunión para encontrar una salida a esto que afecta a tantos extrabajadores que esperan una pensión justa, gente que ha sido productiva toda su vida. De igual modo, nos vamos a reunir para evaluar una acción mayor, es decir, vamos a gestionar que nos reciban en Palacio, pero estamos pensando en una movilización mayor como gremio, volver a las calles no en gran número porque muchos ya no pueden salir a marchar, pero sí una cantidad representativa, que vean que estamos luchando aún por justicia.

¿Cómo resume la lucha social de Cenajupe?

Yo he llegado en un momento de crisis orgánica, hemos tenido altas y bajas, flujos y reflujos como toda organización y encima me tocó asumir con pandemia, entonces me siento orgulloso que los compañeros me hayan elegido para dirigir este periodo y con satisfacción, primero porque es la primera organización del sector pensionario que ha tenido momentos importantes en el escenario nacional con nuestras bases que es una tarea que estamos haciendo.

Estamos trabajando en Piura, Moyobamba, Arequipa, Cusco, etc., donde tenemos bases importantes. Somos una organización representativa, estamos afiliados a la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas de la Federación Sindical Mundial y trabajando para borrar esa muralla imaginaria que existe entre el trabajador activo y el trabajador jubilado que ahora es pensionista.

Leer también: