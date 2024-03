MEF designa viceministro de Economía a Daniel Barco Rondán

Ministerio de Economía y Finanzas ha nombrado a Daniel Barco Rondán como nuevo viceministro de Economía en reemplazo de Juan Pichihua Serna

El señor Barco, viceministro, obtuvo su título de Bachiller en Economía de la Universidad Pacífico, completó una Maestría en Economía en la London School of Economics and Political Science, y posee un Certificado de Estudios Avanzados en Investigación Económica Internacional del Kiel Institute for the World Economy en Alemania. Antes de su nombramiento, ocupó el cargo de Economista Senior en la Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión en el Banco Mundial. Es especialista en proyección y análisis macroeconómico, mercado laboral, descentralización, política fiscal, informalidad y crecimiento económico.

También ha ejercido como jefe de Políticas del Sector Real en el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y como subgerente de Estudios Económicos en el Banco BBVA Continental.

Además, ha impartido clases universitarias sobre macroeconomía, economía pública, economía internacional y microeconomía. Ha contribuido en varias publicaciones y artículos, incluyendo destacados trabajos como “Perú: Diagnóstico sistemático del país, actualización“, “Repensar el Futuro del Perú: Notas de Política“, “Perú Revisión del Gasto Público” y “Peru Building on Success: Boosting Productividity for Faster Growth“.

El nombramiento fue oficializado a través de la Resolución Suprema N° 007-2024-EF, publicada hoy en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

