Mayores de 18 años son vacunados con dosis de Astrazeneca

El último lunes el Ministerio de Salud (Minsa) dio inicio a la vacunación contra el coronavirus de los mayores de 18 años. En esa línea, la jefa de inmunizaciones, Gabriela Jiménez, reveló que a este grupo etario se les aplicará las dosis del laboratorio Astrazeneca.

Jefa de inmunizaciones señala que esto se da debido a la gran disponibilidad de estas dosis

“Sí, así es. Los mayores de 18 años recibirán dosis de AstraZeneca. El corte de edad es de 18 a 20 años, ellos serán inoculados con esta vacuna”, dijo.

La funcionaria precisó que esta modificación se debe a que por el momento, se dispone de mayor cantidad de estas dosis. “Es por disponibilidad, ahorita contamos con más dosis de AstraZeneca. Por ello, no usaremos Sinopharm. En un momento también usamos Pfizer, es por disponibilidad”, reiteró la experta.

Por su parte, el Ministro de Salud, Hernando Cevallos, manifestó que los jóvenes de 18 años a más podrán acudir a los vacunatorios sin necesidad de programación alguna. “Desde hoy (ayer) vamos a comenzar a vacunar a todas las personas mayores de 18 años”, dijo.

Finalmente, Cevallo señaló que esto no quiere decir que toda la población objetivo ya esté vacunada, por lo que instó a la ciudadanía a completar su esquema de inmunización contra el nuevo coronavirus.

“No olvidemos, sin embargo, que al bajar el grupo etario no significa que tenemos a todas las personas mayores completamente vacunadas, hay personas mayores de 45 que todavía no tienen vacunas. Hay que proteger bien a la población”, señaló