Trump y Putin juntos en Alaska

El presidente ruso Vladimir Putin llegó ayer viernes a una base militar en Alaska para una cumbre con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la invasión rusa de Ucrania.

Tras más de dos horas de reunión, los líderes ofrecieron una conferencia de prensa. El presidente ruso señaló que hubo gentileza de ambas partes durante las negociaciones. Era la primera vez desde 2015 que un mandatario de este país pisaba suelo estadounidense.

Leer también [EE.UU. mueve FF.AA al Caribe para enfrentar a cárteles latinoamericanos]

«Nuestras negociaciones se llevaron a cabo en un ambiente respetuoso, constructivo y mutuamente respetuoso, fueron muy exhaustivas y fructíferas. Es bastante lógico reunirnos aquí, porque nuestros países, aunque separados por océanos, son vecinos cercanos«, manifestó Putin.

Leer también [Sudán: al menos 40 muertos en sólo una semana por cólera]

A su turno, Trump señaló que se comunicaría con el presidente de Ucrania, para hacerle saber sobre los resultados.

«Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos. Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente Zelenski, declaró.