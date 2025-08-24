Más de 100 puertos en el litoral peruano cerrados por oleajes anómalos

El Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo con el reporte emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, 112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados. Esta medida se da por la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad.

Continuarían, según el aviso oceanográfico N.º 38 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), hasta el miércoles 27 de agosto. Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

De igual modo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dihidronav. Con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.