Comando Unificado de Pataz libera a mineros secuestrados

El Ministerio de Defensa señaló que, durante el operativo ‘AWQA’, las fuerzas del orden repelieron ataques dentro de una bocamina y detuvieron a presuntos miembros de una organización criminal en Pataz.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), informó sobre una exitosa operación militar ejecutada el 21 de agosto. En respuesta al ataque armado perpetrado por una presunta organización criminal contra trabajadores de la empresa minera Sanone, en el sector Carhuabamba – Anexo Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz, en la región de La Libertad.

El atentado dejó como saldo una persona fallecida, identificada como Nicolás Esteban Alayo Flores. Tres heridos -Efraín Castillo Vera, Amílcar Ramírez Roque y Gregorio Alayo Gómez- y el secuestro del ciudadano Roymel Polo Zegarra. Ante estos hechos, el Comando Unificado Pataz desplegó, según un comunicado del Ministerio de Defensa (Mindef).

Una operación militar y policial conjunta denominada ‘AWQA’, logrando recuperar el cuerpo del trabajador fallecido, el rescate de los heridos y su evacuación, así como la liberación de la persona secuestrada. Esta acción coordinada se extendió por 36 horas ininterrumpidas, durante las cuales las fuerzas del orden repelieron intensos ataques dentro de la bocamina asaltada.

Incluyendo disparos con armamento de largo alcance, sollamados y detonaciones de cartuchos de dinamita. Durante el enfrentamiento y la posterior recuperación del control de la zona, cinco presuntos delincuentes resultaron heridos y dos se rindieron, siendo detenidos, detalló el Mindef.

Asimismo, se incautaron un fusil R-15, una pistola Glock, emulsión 3000 y municiones de diverso calibre. Un efectivo policial resultó herido por proyectil de arma de fuego en el pie derecho, recibiendo inmediata atención médica. Su estado de salud es estable.