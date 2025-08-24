Nuevo Gabinete ministerial quedó listo con varias sorpresas

Juan Alcántara y Leslie Urteaga se despidieron del Gabinete. Fanny Montellanos dejó el Ministerio de la Mujer y pasó a liderar el Midis, mientras que Juan José Santiváñez regresó al equipo ministerial.

Este sábado, Dina Boluarte nombró a tres nuevos ministros que causaron sorpresas. El regreso de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. Además de la incorporación de Fanny Montellanos y Ana Peña Cardoza en las carteras de, Desarrollo e Inclusión Social y Mujer, respectivamente.

El anuncio marca el polémico retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete, quien se desempeñó como titular del Ministerio del Interior hasta marzo de este año. Como se recuerda, el Congreso de la República lo censuró por su «manifiesta incapacidad en el cargo. Para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector».

Por otro lado, Ana Peña Cardoza liderará el Ministerio de la Mujer tras la salida de Fanny Montellanos. Quien ahora pasa a asumir el cargo de titular del Midis, que hasta hoy ocupó Leslie Urteaga. Tras su salida del Mininter, Santiváñez fue incorporado en el Despacho Presidencial como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, un puesto calificado como “de confianza”.