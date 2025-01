Mario Reyna: «Las medidas son insuficientes»

El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna indicó que existe un “Gobierno que no tiene legitimidad y un Congreso individualista” frente a la ola de criminalidad en la ciudad.

El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, se pronunció ante el atentado hacia la sede del Ministerio Público por un aparatoso explosivo que fue dejado por unos delincuentes, lo cual provocó una serie de destrozos dejando un herido en la madrugada del pasado lunes veinte de enero.

Tras su diálogo con un medio de prensa, la autoridad trujillana indicó que la ciudad “desde hace años viene teniendo estado de emergencia” y que la magnitud del problema se debe a que las medidas tomadas tanto por el Congreso como por el Ejecutivo “son insuficientes”.

“Las medidas que dan el Ejecutivo, o el Legislativo, son insuficientes. Ya el problema rebasó cualquier alternativa desde el marco de la Constitución del 93”, manifestó. Asimismo, consideró que las autoridades se encuentran divididas, razón por el cual dificulta una lucha conjunta contra la criminalidad.

“Tenemos un gobierno que no tiene legitimidad y en esa búsqueda de congraciarse con todo el mundo, están con todos y divididos a la vez. Así no se puede gobernar. Por su parte, el Congreso tiene una agenda propia, una agenda individualista de cada uno de sus integrantes. Más no una agenda del país, una ruta, una orientación por donde se debe marcar”, precisó.