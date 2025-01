PJ aceptó apelación y anuló juicio oral contra Keiko Fujimori

Lo recursos presentados por el Fiscal José Domingo Pérez y la Procuraduría de Lavado de Activos, fueron aceptados por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

El Poder Judicial concedió los recursos de apelación que fueron presentados por la Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activos contra el fallo que anuló el juicio por el caso “Cocteles”, con lo que se impide la medida dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el pasado trece de enero.

Cabe señalar que, estas apelaciones presentadas por el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el representante de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos, fueron concedidas por el mismo juzgado que anuló el juicio oral.

Ante ello, el colegiado elevará los recursos a la Sala Penal de Apelaciones, el cual fijará una fecha para la audiencia en donde se abordarán los requerimientos de las partes. Desde la Fiscalía manifestaron mediante su apelación, que el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional habría afectado “la garantía fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales”; es decir, no se habría dado razones “que justifiquen la decisión” judicial.

«Este Ministerio Público sostiene que la resolución [del colegiado] no tiene una verdadera motivación, sino, por el contrario, ella es superflua y aparente, puesto que su contenido obedece a razones basadas en conjeturas y en situaciones hipotéticas que no han ocurrido, amparándose en presuntas ‘advertencias de irregularidades’ o ‘presuntas afectaciones de derechos fundamentales’ que no han sido declaradas por la sentencia del TC [referida a José Chlimper]«, realzó la Fiscalía.