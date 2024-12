María del Carmen Alva descarta red de prostitución en el Congreso y pide prudencia

La parlamentaria no agrupada instó a manejar las investigaciones con discreción y defendió la imagen del Legislativo, rechazando acusaciones que, según ella, perjudican la institucionalidad.

La congresista María del Carmen Alva minimizó las denuncias sobre una presunta red de explotación sexual en el Congreso de la República. Durante una entrevista con Canal N, lamentó el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Parlamento, y expresó condolencias a su familia. Sin embargo, calificó de “ligero” vincular al Legislativo con actividades ilícitas sin pruebas concretas.

“Este no es un convento, aquí están representados todos los sectores del país. Siempre hay malos elementos, pero eso no significa que exista una red criminal en el Congreso”, sostuvo. La parlamentaria hizo un llamado a su colega Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, para que evite declaraciones apresuradas que, según ella, dañan la reputación del Parlamento. «Lo que sucede debe resolverse internamente en la Mesa Directiva, no podemos exponer más la imagen del Congreso», agregó.

Alva enfatizó que escándalos de este tipo son comunes en instituciones similares a nivel mundial y pidió a los medios de comunicación manejar la información con responsabilidad para no generar un daño mayor.

Contrataciones cuestionadas

En paralelo, la polémica alcanzó al congresista independiente Edwin Martínez, quien justificó la contratación de Isabel Cajo Salvador, una joven de 26 años que percibe un salario de 7.106 soles a pesar de no contar con un grado de bachiller. Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, Cajo estuvo previamente vinculada a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso durante la gestión de Jorge Torres Saravia, señalado como líder de la presunta red de explotación sexual.

Martínez defendió su decisión de contratar a Cajo, afirmando que ella fue evaluada por su equipo antes de ingresar a su despacho. “Para el cargo que desempeña no se requiere ser bachiller. Yo antes de ser político, soy ser humano, y reivindico a esta señorita frente a los comentarios malintencionados”, afirmó. Además, restó importancia a la información sobre la presencia de Cajo en plataformas como OnlyFans, argumentando que se trata de su vida privada.

Las investigaciones sobre el caso continúan mientras el Congreso enfrenta críticas y llamados a esclarecer los hechos sin comprometer la institucionalidad.