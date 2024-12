Edwin Martínez defiende sueldo de 7 mil soles a trabajadora del Congreso sin tener bachiller

A la trágica historia de Andrea Vidal, asesinada tras ser implicada en la organización, se suma ahora el nombre de Isabel Cajo, trabajadora del despacho del congresista Edwin Martínez.

Según un informe de Hildebrandt en sus Trece, Cajo habría participado en reuniones organizadas por Jorge Torres Saravia, presunto líder de esta red y exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

También lee:

Edwin Martínez defiende a su trabajadora

El congresista no agrupado defendió a la trabajadora Cajo en declaraciones a diversos medios. Afirmó que, aunque ella no cuenta con un bachillerato registrado en Sunedu, percibe un sueldo de 7,000 soles debido a su experiencia. “Fue evaluada por el asesor, y yo di el visto bueno. Para el cargo que yo necesito, no se requiere siquiera ser bachiller”, sostuvo en Hildebrandt en sus Trece.

En una entrevista posterior con RPP, Martínez aseguró que Cajo llegó por su propia cuenta con un currículum vitae que cumplía los requisitos para el puesto. “Nadie me la recomendó, no conozco al señor Jorge Torres. Tomo mis decisiones basado en lo concreto, no en habladurías”, enfatizó, añadiendo que ella desempeña satisfactoriamente sus funciones.

Respecto a la actividad de Cajo en plataformas como OnlyFans, Martínez señaló que forma parte de su vida privada. “Me preocuparía si su desempeño laboral fuese cuestionable. Que haya subido fotos a esas páginas no justifica los juicios de valor ni las falsas acusaciones”, afirmó.

Demandas y acusaciones contra periodistas

Martínez adelantó que presentará denuncias contra los responsables del reportaje publicado en Hildebrandt en sus Trece, incluido el periodista Beto Ortiz, por presuntamente dañar la reputación de Cajo. “No pueden manchar las honras de estas señoritas con insinuaciones subjetivas. Una ya está enterrada, y a las mujeres se les respeta”, dijo el legislador, refiriéndose al asesinato de Andrea Vidal.

El congresista también rechazó las acusaciones de que Cajo haya prestado servicios sexuales como parte de la red de prostitución. “Estoy plenamente convencido de que nunca estuvo involucrada en actividades de ese tipo. Estos miserables no pueden lucrar con falsedades y crear este escándalo”, expresó.

¿Qué se sabe de la presunta red de prostitución?

De acuerdo con las investigaciones, Jorge Torres Saravia habría utilizado a mujeres reclutadas por Andrea Vidal mediante engaños para ofrecer favores sexuales a cambio de beneficios políticos, incluyendo votos en mociones y proyectos de ley.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, calificó el caso como “lumpenesco” y alertó sobre el grave impacto de estas prácticas en la institucionalidad del Parlamento. “Parece que buscaban doblar votos en el Congreso. No creo que haya habido dinero de por medio, pero sí favores sexuales para cambiar votaciones”, declaró.