¡MALDITO! Sicario asesina abuelita a balazos

Pese a que no tenía problemas con nadie, una mujer de la tercera edad fue baleada por unos asesinos. No le robaron sus pertenencias, por lo que la policía sospecha de un supuesto ajuste de cuentas.

Víctima caminaba acompañada de su pareja cuando sufrió ataque

Caminaban tranquilos por la Plaza de Sunampe, en Chincha, cuando fueron sorprendidos por unos pistoleros. Martha Isabel Ramos (64) murió por dos balazos en la cabeza proporcionados por uno de los sicarios que la interceptaron. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el crimen.

La víctima se encontraba al lado de su pareja, identificada como Héctor Solari Almeida (73), por la municipalidad del sector. De pronto, unos sujetos armados cometen el crimen y escapan con rumbo desconocido, dejando tirada en el piso a la mujer.

Para el hijo de la víctima, la muerte de su madre no tiene sentido debido a que ella no tenía problemas con nadie. “Lo único que queremos es que se haga justicia por mi madre porque esto no puede quedar así”, exigió el afectado ante las cámaras.

Con el plan cerco activado, la policía logró capturar al mototaxista Jorge Pacheco Crisóstomo (24) detenido, quien explicó que fue obligado por los sicarios a transportarlos. Él será investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Su vehículo será material de investigación, al igual que la pistola que se encontró en un descampado cercano. El personal policial sospecha de un presunto ajuste de cuentas porque los asesinos no se llevaron nada de valor de valor. La pareja de la fallecida también se encuentra bajo intervención.