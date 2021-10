No es la primera vez que Lucho Cáceres y Magaly Medina se enfrentan en señal abierta.

La conductora Magaly Medina será investigada por injuria y difamación contra el actor Lucho Cáceres, tras llamarlo “escoria y basura” cuando el actor indicó mediante redes sociales que la popular “urraca” no se había resocializado tras salir de la cárcel.

En aquella ocasión la conductora indicó que hablo con su abogada y podría hacerle un juicio al actor, pero no lo haría porque no perdía su tiempo en basura.

“Yo le consulté a mi abogada y ella me dijo que por todas sus afirmaciones e insinuaciones vejatorias podría hacerle un juicio a Lucho Cáceres por difamación, pero yo le dije que no pierdo tiempo en escoria, en basura. Yo no meto mi mano al desagüe”, aseveró la conductora.

La jueza María del Pilar Castillo Soltero abrió investigación en contra de Medina por injuria y difamación agravada, citándola a una audiencia virtual este 27 de octubre.

Leer estas declaraciones del actor hicieron que la conductora de “Magaly Tv: La firme” desaté toda su ira hacia el popular “Coco” en De vuelta al Barrio.

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, respondió la ‘Urraca’.

Además la conductora indicó que el actor estuvo o estaría implicado con las drogas.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres… Pero, dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado ya? … ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, sentenció la conductora.

No es la primera vez que la conductora se ve implicada en líos por sus comentarios, también Karen Schwarz y Jazmín Pinedo estuvieron en problemas con ella.