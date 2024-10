Magaly Medina: «Él quería que yo lo aplaudiera»

La conductora de televisión Magaly Medina, le recordó a Karla Tarazona que la propiedad se encuentra resgitrada a nombre del cumbiambero, refiriendo que esto es muestra de un egoísmo en lugar de apoyo.

Durante la última emisión del programa “Magaly TV La Firme”, la conductora Magaly Medina, se manifestó tras la reciente compra de una casa por parte de Christian Domínguez, quien decidió ponerla únicamente a su nombre, pese a que fue adquirida para convivir con Karla Tarazona tras un préstamo.

“¿Qué chévere, así debería ser, puede ser un ejemplo para otras parejas, lo importante es la familia y los hijos? Se fue por cualquier lado”, manifestó Domínguez durante una radio local en donde intentaba presentar una imagen positiva en los medios.

En tanto, Magaly, inició su intervención indicando que, aunque Domínguez intenta presentarse como un ejemplo de exesposo, y padre responsable, la realidad es muy distinta, puesto a que la controversia surgió luego de que el programa de la urraca descubriera que la propiedad, adquirida aparentemente para los hijos que Karla y él criaban juntos, se encuentra únicamente a nombre de Domínguez, lo que generó críticas sobre sus verdaderas intenciones.

“Él quería que yo lo aplaudiera, que dijera ‘¡Bravo, Christian! ¡Qué gran ejemplo de exesposo!’ Pero no lo voy a hacer porque lo que tú has hecho es poner la casa a tu nombre, no al de Karla”, precisó la conductora. Asimismo, Magaly recordó que este tipo de decisiones son vitales para demostrar un verdadero desprendimiento y generosidad, especialmente cuando hay hijos de por medio.

En tanto, Medina cuestionó la naturaleza del apoyo financiero que Domínguez había brindado a Tarazona, dejando entrever que el hecho de que propiedad estuviera solo a su nombre para una falta de compromiso real. “Lo que él ha hecho es comprar algo a nombre tuyo, no a nombre de Karla”, mencionó.

“Cuando uno tiene intenciones buenas, tiene que ser completa. No tiene que ser a la mitad, no tiene que ser con rasgos mezquinos”. “A la hora que vas a firmar en la notaría ahí es donde se nota tu generosidad”. comentó.