Martín Valeriano: «Los paros van a ser escalonados»

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, se manifestó tras el paro de transporte en la capital.

El pasado miércoles veintitrés de octubre, un sector importante de los gremios de transporte, acató un paro en Lima y Callao, generando de esta manera un caos e incertidumbre entre la ciudadanía, debido a que, desde tempranas horas, los usuarios del transporte público, se vieron afectados por la falta de buses, cúster y otras unidades vehiculares.

LEE TAMBIÉN:

“¿Este 24 de octubre también habrá paro nacional?”, fue una interrogante que surgió durante las últimas horas. Sin embargo, uno de los gremios de transportistas brindó una respuesta a fin de que la población capitalina tenga claro lo que sucederá durante los siguientes días.

“¿Tendrá carácter de indefinido el paro? Acuérdense que el 12 de noviembre también va a haber otro. Entonces, los paros van a ser escalonados mientras este gobierno y el Legislativo no derogen la Ley n.° 32108 y no archiven el proyecto de ley sobre terrorismo urbano”, precisó Martín Valeriano, vocero de Anitra.

Del mismo modo, para la tranquilidad de la comunidad en general, el dirigente de los transportistas descartó que durante este veinticuatro de octubre hay un nuevo paro en Lima y Callao. “Vamos a seguir nosotros con los paros escalonados a nivel nacional como ya se ha venido dado. Entendemos que el gobierno no escucha el clamor popular del pueblo ante esta ola delincuencial que azota el país”, manifestó.

Sin embargo, Valeriano detalló que tuvieron dos reuniones con representantes del Ejecutivo, pero por la convocatoria de los paros pasados y no para la actual. “¿Han tenido comunicación con el MTC? Hasta el momento, no. Lo que sí hemos sostenido es dos reuniones: la primera el 26 de septiembre y un día antes del 10 de octubre, cuando fue el segundo paro. De ahí no hemos tenido más reuniones”.