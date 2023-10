Lionel Messi obtiene su octavo balón de oro

Es el primer ganador del premio que no compite en un club de fútbol europeo

El argentino Lionel Messi ha logrado su octavo Balón de Oro el pasado lunes, superando al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland.

El jugador del Inter de Miami se convierte en el primer ganador del premio, que se creó en 1956, sin jugar en Europa. A sus 36 años, Messi se hizo con el galardón gracias a su destacada contribución a la victoria de Argentina en la Copa Mundial de Catar.

El premio le fue entregado por el inglés David Beckham, quien es propietario de su actual club.

Al recibir el premio, Messi optó por no afirmar si es el jugador más destacado en la historia y atribuyó sus ocho Balones de Oro a su tiempo “en el mejor club de la historia” haciendo referencia al Barcelona, y los dos más recientes a los logros alcanzados con la selección.

“No sé si soy el mejor de la historia. No me interesa. El hecho de que se diga que estoy entre los mejores para mí ya es un regalo, algo muy especial. El fútbol lo juega todo el mundo, desde niños todos quieren ser profesionales, que me digan que puedo estar entre los mejores es un orgullo muy grande”, aseveró tras ganar su octavo balón de oro.

En varias ocasiones reiteró que el Barcelona es “el mejor equipo del mundo” y que el equipo dirigido por Guardiola es “el mejor de la historia”, lo cual ha contribuido a su acumulación de numerosos premios.

“Sigo al Barcelona, lo hice siempre y lo seguiré haciendo. Es el club al que amo y amaré toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores, mezcla de jóvenes y veteranos. Creo que está preparado para luchar por la Liga de Campeones y estoy seguro de que se levantará de la derrota en el clásico”, declaró Messi.

Después de haber ganado muchos premios gracias a su desempeño en el Barcelona, Messi señaló que los dos más recientes fueron por sus logros con la selección, en la Copa América de 2021 y en el Mundial del año pasado.

“Todos los Balones de Oro son especiales, responden a diferentes tipos de situaciones. Tuve la suerte de ganar muchos en el Barcelona, conseguí todo a nivel de clubes, y los dos últimos vienen de la mano de la selección, que era algo que se me negaba, así que son muy especiales, este más porque viene de la mano del Mundial con lo que significa para un jugador y sobre todo para un argentino que llevaba sin lograrlo tanto tiempo”, mencionó.

Messi no excluyó la posibilidad de regresar al Barcelona en el futuro, aunque no se visualiza como entrenador. Sin embargo, siente un fuerte vínculo con la ciudad y le gustaría retribuir algo de lo que ha recibido.

También dejó abierta la posibilidad de un homenaje en el nuevo Camp Nou, expresando: “Me encantaría poder despedirme de la gente, tuve una sensación rara cuando me fui y que no está bueno con todo lo que compartimos juntos, que no terminemos de la manera adecuada, me merezco despedirme de la gente de la que tantas alegrías y penas compartimos. Si se da, encantado de poder estar allí”.