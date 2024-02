Jossmery Toledo aconseja a Pamela Franco tras ampay con Cueva

La modelo aconsejó a la expareja de Christian Domínguez que reconozca públicamente que se equivocó

Jossmery Toledo ha dejado atrás el escándalo de infidelidad en el que estuvo involucrada en marzo de 2023, cuando fue captada besando al futbolista Paolo Hurtado, quien estaba casado, en tierras cusqueñas durante una emisión de ‘Magaly TV La Firme’. Tras aprender de sus errores, ahora se encuentra en la posición de aconsejar a Pamela Franco, quien enfrenta una situación similar.

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, acusó a Pamela Franco de haberse involucrado en su matrimonio. Según la empresaria, tenía sospechas de una relación clandestina entre ambos desde fines de 2018, cuando una usuaria le informó que los había visto juntos en Huanchaco, Trujillo. A pesar de presentar pruebas contundentes y confrontar a Pamela Franco en una llamada telefónica, la exintegrante de Puro Sentimiento ha negado tener algún vínculo con ‘Cuevita’, afirmando conocerlo solo como futbolista profesional.

Este martes 6 de febrero, Jossmery Toledo fue invitada al programa de Magaly Medina para hablar sobre el escándalo de Pamela Franco. Al ver que Magaly presentaba nuevas evidencias, Toledo instó a la cumbiambera a reconocer que fue la amante. Durante la entrevista, la ex policía reveló detalles sobre las transferencias bancarias que recibía de Paolo Hurtado, ascendiendo hasta los 4 mil soles mensuales. Según ella, el futbolista le depositaba esa cantidad para que no trabajara y se quedara en casa.

Leer también:[Alexa Samamé reaparece animando show en discoteca]

“Me daba dinero porque salió el ampay y yo no trabajaba. Eso fue después del ampay, empecé a trabajar y no le gustaba. Y a mí también me aburría eso. Prefiero no hablar de ese tema porque ya fue, fue un error en mi vida. Yo me equivoqué y lo acepto, él me decía que se estaban separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creí”, mencionó Jossmery Toledo.