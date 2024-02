Marcelo Tinelli se habría comprometido con Milett Figueroa

Tinelli ha estado comprometido en varias ocasiones. Ahora, parece que se casará con la modelo peruana que conoció en ‘Bailando 2023’

Una imagen publicada por Marcelo Tinelli ha generado especulaciones acerca de un posible compromiso con Milett Figueroa, la modelo peruana con quien comenzó una relación sentimental tras conocerse en el programa ‘Bailando 2023’. En las redes sociales, se comenta que el conductor argentino podría estar próximo a casarse nuevamente luego de dos matrimonios previos fallidos.

El martes 6 de febrero, Marcelo Tinelli compartió una foto de la actriz peruana luciendo un llamativo anillo en su dedo anular. En la imagen, el presentador de televisión expresó su amor hacia ella etiquetándola y añadiendo emoticonos de corazones.

La imagen desató una variedad de comentarios en las redes sociales, ya que en una de las últimas galas de ‘Bailando 2023’, Marcelo Tinelli bromeó sobre la posibilidad de pedirle matrimonio a Milett. “Ya estamos listos para casarnos nosotros. Hay que ver la fiesta que organizó Caro, porque nos puede dar ideas. Me encantó la propuesta que te hicieron fuera, algo así tengo que hacer yo“, mencionó en relación a la boda de Pampita.

¿Cuántas veces se ha casado Marcelo Tinelli?

A pesar de haber tenido varios romances significativos en su vida, Marcelo Tinelli solo se ha casado en dos ocasiones. Tras varios años de noviazgo con Alejandra Garayalde, el presentador argentino decidió formalizar su relación con Soledad Aquino, con quien trabajaba en el programa ‘Badía y Compañía‘. La pareja contrajo matrimonio en 1986 y tuvieron dos hijas juntos: Micaela y Candelaria. Sin embargo, después de siete años de matrimonio, decidieron separarse de común acuerdo.

“Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más”, contó Soledad al espacio ‘Mamá felices’ sobre los motivos de su divorcio.

Tras su sonada separación de Soledad Aquino, Marcelo Tinelli encontró un nuevo amor y comenzó una relación con Paula Robles, quien más tarde se convertiría en su segunda esposa. Se conocieron en el programa ‘Ritmo de la noche‘, donde Paula trabajaba como bailarina. Se casaron en 1997 y tuvieron dos hijos juntos, Francisco y Juana. Sin embargo, se divorciaron en 2009.

Aunque en su momento se rumoreaba sobre posibles infidelidades, Robles reveló que la separación se debió a que “la relación no daba para más”. “Veníamos atravesando una crisis. No te separas de un día para otro, teníamos cerca de 11 años juntos. La relación de mis hijos con él es madura, hablan mucho“, comentó en el programa ‘LAM’.

A pesar de no haberse casado con Guillermina Valdés, con quien inició su relación en 2012, Marcelo Tinelli solía llamarla su “esposa“. Después de nueve años juntos y de enfrentar algunas dificultades, la pareja anunció su separación en mayo de 2022.

Milett Figueroa, la actual pareja sentimental de Marcelo Tinelli, es una modelo, actriz y bailarina peruana de 31 años. Aunque hay una diferencia de edad de 32 años con el presentador de televisión, la popular ‘Milechi’ ha dejado en claro que para ella la brecha de edad tiene poca relevancia.

“La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número”, comentó la peruana en el programa ‘Amor y Fuego’.

“Para mí, no estoy mirando el DNI ni me acuerdo cuántos años tiene. Cuando realmente disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando en un número o algo de eso“, enfatizó en otro momento.

