Magaly a Cuto: “la que se ha burlado es tu esposa”

La conductora no se quedó callada frente a los señalamientos del ex futbolista. Magaly Medina no solo le contestó al ‘Cuto’ Guadalupe por responsabilizarla del ampay de su esposa, sino que también reveló la identidad del amante de Charlene Castro.

Urraca’ “ubica” al ex futbolista por culparla de su desgracia

Magaly manifestó que ella no se anda golpeando el pecho, como el futbolista.

“Me ha culpado de todas las desgracias de su vida y me ha acusado de todo lo que se le ha ocurrido acusarme y eso no se lo voy a permitir, porque tengo una trayectoria de 25 años. La mentiras tienen patas cortas, soy una persona honesta, yo no voy por allí alabando la palabra del Señor y dando con el mazo a otro”, dijo, molesta, el referencia a que el ‘Cuto’ restregaba su “fe” en Dios.

Asimismo descartó haberse burlado de él y resaltó que la que se habría burlado de sus sentimientos había sido su esposa al sacarle la vuelta, hecho que también se lo dejó bien en claro a Gisela Valcárcel, quien salió a respaldar al futbolista.

“¿Quién se ha burlado de él, no me he burlado. Lo único que he dicho es que ‘se le cayó la fe al Cuto’, pues, y eso no es burlarse. La que se ha burlado es su esposa, oye Gisela, entiende, su esposa, no yo, yo no estoy casada con Cuto Guadalupe, jamás lo estaría, oh por Dios, esos gustos nunca los he tenido”, señaló.

Sobre la identidad del amante de la esposa del Cuto, reveló que sería un hombre casado, según su registro de identidad, de nombre Luis Ticona. Además sería el Gerente Senior de la Minera Las Bambas.