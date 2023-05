‘Cuto’ Guadalupe se la jura a la ‘Urraca”

Magaly Medina lo volvió a hacer. La conductora mostró imágenes de la esposa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe ingresando y saliendo de un hotel con un misterioso hombre, tras ello el ex futbolista anunció su separación y muy contrario a lo que se esperaba el deportista perdonó públicamente a la madre de su hijo y pidió que se le trate con respeto. Empero, enfiló su batería contra la conductora de espectáculos y le dijo que lo “pagará con creces”

Ex futbolista no perdona a Magaly Medina por propagar imágenes de su esposa saliendo de hotel con otro hombre

Charlene Castro, la pareja del ‘Cuto’ Guadalupe fue captada ingresando a un hotel en el distrito de Barranco. Las imágenes corresponden al pasado jueves, día donde en horas de la mañana fue captada saliendo del gimnasio con el ex futbolista, posteriormente regresar a su casa, pasar a recoger a su hijo y dejarlo en el restaurante del exjugador, para luego tomar un taxi que la dejaría a unas cuadras del hotel. En las imágenes se puede ver que la mujer baja del carro y camina tres cuadras, para luego ingresar al hotel, donde esperó a su acompañante.

Los reporteros lograron captar el ingreso del misterioso hombre, quien junto a la pareja de Guadalupe, permaneció una hora en el hotel. Posteriormente fueron captados por el interior del lugar, saliendo del ascensor para luego irse por rutas diferentes.

Por su parte, la conductora aseguró haber tenido esta información desde hace bastante tiempo y además reveló tener más imágenes, pero que no podría mostrarlas debido a que se podría meter en serios problemas legales.

“Hemos tenido varios equipos, de tal forma que está toma (desde el interior del hotel) es hecha por un equipo nuestro. Tengo otras tomas que no utilizo por ciertas consideraciones de orden legal. Nunca es satisfactorio mostrar un ampay donde se va a poner en riesgo la estabilidad de un matrimonio. Hemos terminado con la Fe del Cuto en las mujeres”, dijo entre risas.

Perdona a su esposa

El ex futbolista convocó a una conferencia de prensa en su restaurante, donde habló del penoso tema. Guadalupe señaló que ha perdonado a su esposa, pero no afirmó que la relación continúe.

“Yo no soy quién para juzgar. Yo también cargo mi cruz. Nadie es perfecto, ¿quién tira la primera piedra? Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido 10 años, no puedo entrar en detalles. Lo que tengo que hablar con ella lo hablaré y ya está”, señaló.

Cuto aseguró que el también en el pasado cometió errores, por lo que no piensa hacerse la víctima en este momento.

“Lógico es parte de mi vida, estoy en un momento de mi vida, no tengo espacio (para rencores), si fuera el de antes voy y tumbo ese edificio. Me ha pasado esto por algo y hay un propósito de por medio, no voy a victimizarme”, apuntó. Asimismo pidió respeto para la madre de su hijo, pues ella lo acompañó en sus peores momentos: “Pido respeto a la madre de mi hijo. Ella ha estado en mis peores momentos, le tengo mucho respeto a la madre de mis hijos”.

El tío de Jefferson Farfán reconoció haber llorado junto a su madre al ver las imágenes, sin embargo resaltó que la Fe se mantiene intacta y que esto lo ayudará a mejorar como persona. “La fe cada vez está más fuerte, está intacta, voy a seguir adelante con ‘La fe de Cuto’, voy a seguir haciendo mi vida porque soy así”.

Responsabiliza a Magaly del dolor de su familia

El empresario mostró su total rechazo contra Magaly Medina, a quien culpó de las lágrimas que han derramado sus seres queridos por la exposición del ampay de su esposa.

“Esta mujer (Magaly Medina) se lava la mujer como Poncio Pilato. Que Dios te bendiga, pero ella es una mujer pobre. Como dijo mi compadre la ‘foca’ Farfán, el original, es pobre. Yo le digo ‘compadre, pero si ella es millonaria’ y me dice ella es pobre de corazón. Y lo que se hace acá, acá se paga. Las lágrimas de mis seres queridos, serán pagadas con creces”, enfatizó.

Cuto también protagonizó un tenso momento en la conferencia con la reportera de Magaly,

“Te entiendo, haces tu trabajo, pero todo el mal que se hace acá se paga. Ella (Magaly) dijo: ‘La fe había terminado’…”, aseguró la exfigura de Universitario para luego cortar con las preguntas.