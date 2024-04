Maduro no sabe inglés

A un día de que entre en vigencia las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro no tuvo mejor idea que enviarle un mensaje a Joe Biden por televisión, en inglés. En su intento de hablar el idioma, el dictador provocó la risa de todo el público.

“Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje…”arrancó el jefe chavista, antes de tomar una pausa para intentar pronunciar “If you want, I want. If you don’t want, I don’t want’”. En la mitad de la frase, debido a que su incorrecta pronunciación generó risitas imposibles de contener para su propio público, el dictador levantó la voz tratando de acallar a los presentes, pero cerró con más pifias.

Frustrado, decidió traducirlo al “caraqueño” y mostrarse vehemente para salir del mal momento: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”, manifestó Maduro.