Lucho Cáceres prefiere estar lejos de la “Urraca”

El actor nacional Lucho Cáceres no tuvo reparos en mencionar las épocas donde según él vivió el acoso de las cámaras del programa de la periodista Magaly Medina.

Según el artista, los populares ‘urracos’ le hicieron ‘pisar el palito’ muchas veces, provocando que alzara la voz o faltara el respeto.

“Para mí, nada bueno tiene ningún programa así, siento que hay una línea muy delgada de lo bueno y malo. Bueno, no siempre nos peleábamos, al inicio éramos corteses pero igual me metían la cámara, en todo caso no creo que se haya ensañado conmigo”, manifestó.

“No me hace sentir orgulloso (las peleas con ellos), pero sí era una invasión constante. Ahora estoy en otro momento y simplemente los ignoro”, agregó Lucho Cáceres.

El actor recordó que varias “víctimas” de Medina terminaron sentándose en su set.

“Todo el mundo terminó rindiéndose ante ella, hasta mi amiga Gisela Valcárcel también estaba como ‘comadrita, comadrita’”, declaró en entrevista con Moloko Podcast.

Sin embargo, Lucho Cáceres dejó en claro que no estaría dispuesto a conversar con Magaly.

“No conversaría con ellos ni con ningún programa de espectáculos que tenga ese tufillo de meterse en la vida privada, no solo mía, sino la de cualquiera”, afirmó Lucho Cáceres.